Unwetterlage im Landkreis Starnberg: Baum in Percha brannte durch Blitzeinschlag

Von: Alma Bucher

Teilen

Um kurz nach halb sieben zog dann eine Unwetterfront über den Landkreis, die mindestens 29 Einsätze im Landkreis Starnberg führte. © J. Römmler

Landkreis - Bereits im Laufe des Mittwochs wurde über die Medien und diverse Warnapps eine bevorstehende Unwetterlage angekündigt. Um kurz nach halb sieben zog dann eine Unwetterfront über den Landkreis, die ab 18:44 Uhr zu mindestens 29 Einsätze im Landkreis Starnberg führte. Da einige Einsätze direkt bei den Feuerwehren gemeldet wurden bzw. im Laufe der Einsätze von den eingesetzten Kräften direkt mit abgearbeitet wurden sind diese noch nicht vollumfänglich erfasst.

„Größtenteils handelte es sich um umgestürzte Bäume, die Fahrbahnen blockierten oder gegen Gebäude stürzten. Es wurden jedoch auch vereinzelt Wasserschäden durch den Regen gemeldet“, erklärte Thomas Schade, Kreisbrandmeister für Presse- und Medienarbeit. Eine leichte Einsatzhäufung gab es in den Bereichen Herrsching, Andechs und Weßling.

Zwei Einsätze sind herauszuheben:

Zum einen der Blitzeinschlag in einen Baum in Percha zu Beginn der Unwetterlage. Die ca 25 Meter hohe Tanne brannte durch den Blitzeinschlag im oberen Bereich. Die eingesetzten Kräfte löschten den Baum und trugen ihn ab. Durch den Einsatz kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Berger Straße in Percha. Weitere Informationen zu dem Einsatz kann vermutlich die Feuerwehr Starnberg liefern.

55 Personen aus Zug evakuiert

Des Weiteren musste in Weßling gegen 20:35 Uhr eine S-Bahn evakuiert werden, deren Stromabnehmer aufgrund eines Astes in der Oberleitung beschädigt war. Kräfte der Feuerwehr Weßling evakuierten ca. 55 Personen aus der nicht mehr fahrbereiten S-Bahn und begleiteten sie zum nahen Bahnsteig.



Insgesamt waren im Rahmen der Unwetterlage die Feuerwehren Percha, Starnberg, Herrsching, Erling-Andechs, Oberalting, Breitbrunn, Mailing, Steinebach, Bachhausen, Drößling, Buch, Hechendorf, Gilching, Weßling, Stockdorf, Unterbrunn und Walchstadt im Einsatz.