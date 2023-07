Unwetternacht: Regionalbahn bei Mühltal muss evakuiert werden

Teilen

Auch die Feuerwehr Berg hatte in der vergangenen Nacht zahlreiche Einsätze. Hauptsächlich mussten umgestürzte Bäume zersägt und von Verkehrswegen entfernt werden. © Feuerwehr Berg

Landkreis - Die Unwetternacht war ein erheblicher Kraftakt für die Feuerwehren im Landkreis Starnberg. Von rund 200 Einsätzen berichtet die Kreisbrandinspektion. Der Sturm riss Dachfenster heraus, brachte unzählige Bäume zu Fall und legte Regionalbahnen lahm. -Die Einsätze dauern an.

Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian berichtet von einer Gewitterfront, am Dienstag, 11. Juli, gegen 23.45 Uhr aus Richtung Westen/Südwesten über den Landkreis Starnberg fegte. Starke Gewitterwinde waren angekündigt. Um 23.50 Uhr hat die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck (ILS FFB) Vollalarm für die Kreiseinsatzzentralen Dachau, Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg ausgelöst. Grund waren massive technische Probleme der Leitstelle Fürstenfeldbruck, die zum aktuellen Stand noch nicht genauer definiert werden können.

Kreisbrandinspektion Starnberg bildet Einsatzzentrale in Unwetternacht

Daraufhin hat die Kreisbrandinspektion Starnberg mit vier Mitgliedern den Betrieb der Kreiseinsatzzentrale (KEZ) im Keller des Landratsamts Starnberg ab 0.15 Uhr aufgenommen. Nach kurzer Abstimmung mit der Leitstelle FFB erfolgte die gesamte Alarmierung und Einsatzabwicklung im Landkreis Starnberg durch die KEZ Starnberg, da die technischen Probleme der ILS FFB keinen Funkverkehr und Alarmierung möglich machten. Die ILS FFB hat die Notrufannahme weiterhin betrieben und die Alarme an die KEZ Starnberg zur Bearbeitung weitergeleitet.

Im Landkreis werden die Feuerwehrhäuser in zahlreichen Gemeinden besetzt

Aufgrund der unklaren Lage im Landkreis hat Kreisbrandrat Helmut Schweickart die Gebiets-Kreisbrandmeister alarmieren lassen, um diese als Meldekopf zwischen KEZ und Stützpunktfeuerwehren einzusetzen. So wurden die Gerätehäuser Herrsching, Tutzing, Gilching, Gauting, Berg, Starnberg, Oberalting-Seefeld besetzt.

20 Einsätze hatte die Feuerwehr Berg seit Mitternacht. Auf der BAB 95 wurde ein Baum entfernt. Beim Entfernen wurde3 sie von der Autobahnmeisterei unterstützt. © Feuerwehr Berg

Herausgerissene Dachfenster und beschädigte Pkw

Im Landkreis Starnberg wurden rund 200 unwetterbedingte Einsätze durch die Feuerwehren abgearbeitet. Genau kann die Zahl noch nicht ermittelt werden, da viele Einsätze durch Bürger telefonisch direkt an die örtliche Feuerwehr gemeldet wurden oder die Feuerwehren auf dem Weg zu Einsätzen diverse andere Einsatzörtlichkeiten entdeckt und selbstständig abgearbeitet haben. Häufige Einsatzbilder waren: Baum/Ast auf Fahrbahn; Baum/Ast auf Pkw; herausgerissene Dachfenster und dadurch eindringendes Niederschlagswasser; umgestürzte Bauzäune, Absperrungen; Bäume in Strom- oder Telefonleitungen, welche zum Teil herabgerissen wurden.

In Herrsching war das Unwetter am schlimmsten

Einsatzschwerpunkte im Landkreis Starnberg waren der Bereich Herrsching-Wartaweil sowie die Ortsverbindung Richtung Breitbrunn. Alleine im Bereich Herrsching wurden etwa 30 unwetterbedingte Einsätze registriert. Ebenfalls waren der Bereich Tutzing, Krailling und Berg stärker betroffen. Hauptaugenmerk der Feuerwehren bestand darin, die Straßen wieder passierbar zu machen um die notfallmedizinische Versorgung mittels Rettungswagen wieder uneingeschränkt zu ermöglichen.

Regionalbahn auf Höhe Mühltal muss evakuiert werden

Ebenfalls waren Bäume auf die Oberleitung der Linie S8 im Bereich Hechendorf und auf der Linie S6 im Bereich Starnberg gestürzt. In Starnberg musste eine S- Bahn mit rund 50 Personen Höhe Lidl (Gautinger Straße) und eine Regionalbahn mit etwa 100 Personen höhe Mühltal evakuiert werden, da eine Weiterfahrt aufgrund der beschädigten Oberleitung nicht mehr möglich war. Unterstützt wurde die Feuerwehr Starnberg durch die Feuerwehr Gauting, welche den Bahnrettungssatz zum Einsatz gebracht hat. Hier sind spezielle Brücken und Ausstiegshilfen für die Evakuierung von Bahnreisenden vorgehalten.

Wegen technischer Probleme der Leitstelle Fürstenfeldbruck wird die Kreiseinsatzzentrale kurzerhand von der Kreisbrandinspektion Starnberg im Landratsamt Starnberg übernommen. © Kreisbrandinspektion Starnberg

Im Landkreis Starnberg sind 27 von 43 Feuerwehren im Einsatz

Die Fahrgäste wurden mittels SEV von der Einsatzstelle abtransportiert. Insgesamt waren im Landkreis 27 von 43 Feuerwehren im Einsatz. Die Kreiseinsatzzentrale hat ihren Betrieb gegen 3 Uhr eingestellt, da die technischen Probleme in der Integrierten Leitstelle FFB soweit behoben werden konnten, dass die Alarmierung und Einsatzabwicklung wieder darüber erfolgte. Für die Feuerwehren im Landkreis war es eine kurze Nacht. Viele Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz. In den Morgenstunden des 12. Juli und mit Tagesanbruch wurden die Einsätze wieder mehr. „So verzeichnen wir seit dem Morgengrauen bereits wieder 35 unwetterbedingte Einsätze im Landkreis, da einige Schäden natürlich zum Teil erst mit dem Tageslicht ersichtlich werden. Personenschäden bei Zivilisten und auch bei den Einsatzkräften liegen nach unserem Kenntnisstand nicht vor“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian. (kb)