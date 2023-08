Urlauberin unterschätzt überschwemmte Unterführung in Feldafing

Die Feuerwehr ist in Feldafing im Einsatz, als ein Fahrzeug in einer überschwemmten Unterführung festsitzt.

Totalschaden?

Feldafing - Eine Urlauberin fühlt sich in ihrem SUV sicher und will in Feldafing durch eine überschwemmte Unterführung fahren.

Laut Polizei ging der Versuch schief. In der vom starken Regen überschwemmten Unterführung in der Traubinger Straße kam die Autofahrerin gestern nach wenigen Metern nicht mehr weiter. Das Auto wurde bis in den Innenraum mit Wasser geflutet.

Fahrzeug in Feldafing muss abgeschleppt werden

Der Pkw musste abgeschleppt werden und die Feuerwahr kümmerte sich um die aufgestauten Wassermassen. Ob das Fahrzeug noch zu retten ist, wird nun eine Werkstatt klären. (kb)