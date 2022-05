Ursula Maria Lovis gibt Bilder zugunsten der Indienhilfe in Herrsching ab

Farbig und kraftvoll sind die Bilder von Ursula Maria Lovis, hier das Bild „Freudenfeuer“, die sie zugunsten der Indienhilfe Herrsching veräußert. © Lovis

Herrsching – Die Münchner Künstlerin Ursula Maria Lovis zeigt bis 31. Mai ihre Ausstellung „Die Kraft der Farben“ als Online-Ausstellung über den Kunstverein „Die Roseninsel“ Starnberg.

Elisabeth Kreuz, die Vorstandsvorsitzende des Vereins Indienhilfe Herrsching teilt mit, dass alle in der Ausstellung gezeigten Originalbilder käuflich erworben werden können. Der Verkaufspreis kommt zu 100 Prozent Projekten der Indienhilfe Herrsching zugute.

Vivien Rathjen, die Kuratorin der Ausstellung, schreibt: „Ursula Maria Lovis ist leidenschaftlich gerne Künstlerin. Ihr bewegter Lebenslauf spiegelt vom Kunstgeschichtsstudium bis hin zur Ausbildung als Kunsttherapeutin und freien Malerin ihre ganze Liebe zur Kunst ebenso wie ihre Freude am Erlernen der verschiedenen Techniken.



Farbige Bilder zeugen von Lebensfreude

Ihre Werke können vor Lebensfreude und Energie in allen Farben pulsieren oder auf das Wesentliche konzentriert in stiller Kontemplation verharren. Dabei sind es vor allem Landschaften und Menschen in Bewegung, die Ursula Lovis faszinieren und häufig als Motive auftauchen. Mit ihrer digitalen Einzelausstellung, in der neben Glasdrucken auch Radierungen und Tuschezeichnungen, aber auch Acryl- und Ölmalerei zu sehen sind, möchte sie auf die Arbeit des Vereins Indienhilfe e.V. Herrsching aufmerksam machen.“



Digitale Ausstellung: artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/7769495/ursula-lovis. Erste Impressionen gibt es zudem unter indienhilfe-herrsching.de/node/632. kb