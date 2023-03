Urteil im Dreifachmord von Starnberg

Von: Petra Straub

Im Fall des Dreifachmordes von Starnberg fällt das Landgericht München II ein Urteil. © Sven Hoppe/dpa

Starnberg/München – Zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt das Landgericht München II am Montag den 22-jährigen Hauptangeklagten im Prozess um den Starnberger Dreifachmord. Achteinhalb Jahre bekommt der 21-jährige Mittäter.

Im Januar 2020 war in Starnberg eine dreiköpfige Familie gewaltsam zu Tode gekommen. Nun verhängte das Gericht Maximilian B. wegen dreifachen Mordes eine lange Jugendstrafe und dessen Freund Samuel V. eine Strafe wegen einfachen Mordes. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass B. seinen Freund sowie dessen Eltern erschossen hatte.



Sohn mit einem, Vater mit drei und Mutter mit vier Schüssen getötet

Als Anfang 2020 in einem Wohnhaus in Starnberg drei Leichen gefunden wurden, fiel der Verdacht, die Eltern und anschließend sich selbst erschossen zu haben, zuerst auf den 21-jährigen Sohn. Später wurden jedoch zwei Freunde des Sohnes des Mordes angeklagt. Nach eineinhalb Jahren sah es die Vorsitzende Richterin nun als erwiesen an, dass der 22-Jährige die Tat begangen hat und der jüngere nicht nur als Fahrer involviert war, sondern die Tat mitgeplant hat. Er habe gewusst, was im Haus geschehen soll, dass der gemeinsame Freund im Schlaf getötet werden sollte. Ziel der Tat sei es gewesen, an dessen wertvolle Waffen zu kommen und sich mit dem erwarteten Erlös von bis zu 600.000 Euro ein „Gangsterleben“ zu ermöglichen.

Mit Waffen-Erlös wollte sich der Täter von Starnberg ein „Gangsterleben“ ermöglichen

2022 hat der Verurteilte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dieses wiederholte er nun beim Prozess und entschuldigte sich bei den Angehörigen, „auch wenn ich weiß, dass meine Taten nicht zu entschuldigen sind“. Im Geständnis hatte der Hauptangeklagte zudem erklärt, dass sein Kumpel einen Amoklauf in einem Pasinger Einkaufszentrum geplant habe, den er verhindern wollte. Deshalb, um ihn nicht zu verraten und aus Angst um sein Leben habe er beschlossen, ihn zu töten. Dies sei weniger geschehen, um Leben zu retten, sondern vor allem, weil er befürchtete, nach dem Amoklauf nicht mehr an die Waffen zu kommen, so die Richterin in der Urteilsbegründung. Mit einem Kopfschuss habe B. den Freund, mit drei Schüssen dessen Vater und mit vier Schüssen dessen Mutter getötet.



Verteidigung des Mittäters von Starnberger Mehrfachmord plädierte für Freispruch

Die Verteidigung des Mitangeklagten hatte Freispruch für ihren Mandanten gefordert, der lediglich an der Planung eines bewaffneten Raubüberfalls beteiligt gewesen sei, und kündigte an in Revision zu gehen. (str/kb)