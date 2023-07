Ute Wolff zeigt in Herrsching Acrylmalerei und Monotypien

Die Künstlerin Ute Wolff (auf dem Foto mit Kulturreferent Hans-Hermann Weinen) zeigt derzeit im Rathaus Herrsching ihre Werke. © Gemeinde Herrsching

Herrsching - Acrylmalerei und Monotypien zeigt die Künstlerin Ute Wolff derzeit im Herrschinger Rathaus. Im Alter von 35 Jahren beginn die Zollbeamtin ihre künstlerische Ausbildung.

Seit Anfang des Monats sind ihre Werke dort im Sitzungssaal zu sehen. Gezeigt werden sie bis 31. August zu den Öffnungszeiten der Gemeinde, von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, sowie dienstags von 14 bis 18.30 Uhr.

1978 begann die künstlerische Ausbildung von Ute Wolff aus Herrsching

Ute Wolff wurde 1943 in Bensheim/Bergstraße geboren. Nach dem Abitur 1963 durchlief sie eine Ausbildung zur Zollbeamtin im gehobenen Dienst. Nach Heirat und der Geburt ihrer zwei Töchter war sie viele Jahre als Zollbeamtin tätig und bis zur Pensionierung 2004 als Schichtleiterin in der Reiseabfertigung am Frankfurter Flughafen eingesetzt.

Die künstlerische Ausbildung begann zunächst in Bereich Drucktechniken wie verschiedenen Radierungen bis zur Gestaltung freier Monotypen in der Druckwerkstatt von Gerhard Rühmkorff in Langen bei Darmstadt.Ein weiteren Werdegang waren die regelmäßigen Belegungen von Seminaren an der Europäischen Kunstakademie in Trier. 2005 schloss sich ein Intensiv-Studium „Malerei, Zeichnen, Photographie“, dann das Hauptstudium „Malerei“ an der Europäischen Kunstakademie in Trier an. Seit 2006 lebt und arbeitet sie in Herrsching. Hier hat sie ein Atelier.

Bei der Malerin Juschi Bannaski in Aufkirchen bei Starnberg erfährt sie seit 2008 ei den regelmäßigen Treffen in deren Atelier wertvolle Anstöße und Anregungen für ihre eigene Malerei. Ute Wolff gestaltet Einzel- und beteiligt sich an Gruppenausstellungen. (kb)