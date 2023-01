»Veganissimo«: Kabarettabend mit André Hartmann im Sudhaus Seefeld

André Hartmann gastiert in Seefeld. © Kultur im Schloss Seefeld

Seefeld – Leben wir in einer politisch korrekten Zeit, oder muss sich an unserem Leben etwas gehörig „gendern“? Vegan ist das denn bitte? In seinem wahnsinnig komischen Soloprogramm „Veganissimo – Der Topf macht die Musik!“ beschreitet André Hartmann am Samstag, 14. Januar, 19 Uhr im Sudhaus Seefeld die unwegsamen Wege der Musik vom 17. Jahrhundert bis heute auf dem Flügel und singt dazu in 45 unterschiedlichen Promi-Stimmen.

Diese stellte er zum Teil jahrelang beim berühmten Singspiel auf dem Nockherberg als Darsteller von Gerhard Schröder und Christian Ude unter Beweis. Der preisgekrönte Musikkabarettist, Pianist und Stimmenimitator aus Starnberg erfüllt wieder die Liedwünsche des Publikums.

Der aus Starnberg stammende Musikkabarettist erfüllt in Seefeld Liedwünsche

Ob aus Pop, Schlager, Klassik, Musical oder Evergreen – er spielt und singt es in einer Version, die so noch keiner gehört hat. Platzreservierung ist beim Veranstalter „Kultur im Schloss Seefeld“ möglich unter www.kultur-schloss-seefeld.de. (kb)