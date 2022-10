Ziemliches Geduldsspiel: Probelauf für veränderte Verkehrsführung während B2-Tunnel-Bau beschlossen

Von: Thomas Lochte

Während der insgesamt hundert Einzel-Phasen des B 2-Tunnel-Baus werden rund ums Stadtzentrum erhebliche Änderungen bei der Verkehrsführung erforderlich. © Staatliches Bauamt Weilheim/Symbolbild

Starnberg – Während der insgesamt hundert Einzel-Phasen des B 2-Tunnel-Baus werden rund ums Stadtzentrum erhebliche Änderungen bei der Verkehrsführung erforderlich. So muss wegen der zeitweiligen Komplettsperrung der inneren Leutstettenerstraße der Verkehr anders ausgeleitet werden. Weil ein Linksabbiegen aus der Wittelsbacherstraße Richtung Hanfelderstraße/B 2 dann auch nicht mehr möglich ist, wird der Verkehr über eine zu installierende Ampel in der Ludwigstraße zur B 2 geleitet, die Taktung der bestehenden Lichtsignalanlage an der Kreuzung Wittelsbacher-/Ludwigstraße wird so angepasst, dass Staus vermieden werden sollen. All diese Maßnahmen sollen gemäß Beschluss im Umwelt-, Energie- und Mobilitätsausschuss zunächst in einem mehrwöchigen Probelauf getestet werden.

Der Fachbegriff, den das Straßenbauamt Weilheim als federführende Behörde des B 2-Tunnel-Baus in Bezug auf das Starnberger Straßen-netz verwendet, lautet „bauzeitliche Leistungsfähigkeit“. Diese ist unbedingt auch dann zu gewährleisten, wenn es beim Großprojekt B 2-Tunnel im Zentrum der Stadt in die heiße Phase geht: Die Bundes-straße 2 zum Beispiel sei „schon jetzt hoch belastet“, hat das Staatliche Straßenbauamt festgestellt und den Hauptausschuss wissen lassen, dass die Kreuzung am Tutzinger-Hof-Platz zu den 22 Anlagen „mit der niedrigsten Qualität im Verkehrsablauf“ in Bayern zählt. Lukas Schulte, der Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau bei der Weilheimer Behörde, Gesamtprojektleiter Herwig Ludwig und Thorsten Walfort vom Planungsbüro Obermeyer erläuterten den Mitgliedern des Umweltausschusses, welche konkreten Zusatzbela-stungen sie mit dem Tunnelprojekt erwarten und welche Computer-Simulationen den dann zu ändernden Verkehrsführungen im Innen-stadtbereich zugrunde liegen: So wurden die insgesamt 14 Einzel-baustellen des Projekts zu fünf sogenannten „Wirkkreisen“ zusammengefasst – südliches Tunnelportal, Notausstieg 1 (Nähe Fischerinstitut), Notausstiege 2 und 3 (Almeidaberg), Baustelle „Mitte“ (Schlossberg, Tutzinger-Hof-Platz) und Baufeld Nord (Eisen-bahnbrücke, Höhe „Mc Donald´s“). An insgesamt zwölf Stellen wurden 2021 Verkehrszählungen vorgenommen, den ermittelten Zahlen seien zehn Prozent aufgeschlagen worden, da es sich um ein „Corona-Jahr“ mit mutmaßlich geringerer Verkehrsauslastung gehandelt habe, so Walfort. Da die Anbindung der Baustelle am Südportal über den Maxhof-Kreisel erfolge, sei dies selbst bei einer Spitzenlast von 140 Lkw pro Stunde „problemlos“, so die Planer und Projektbetreuer.

„Mehr Grünzeit“

In der Starnberger Innenstadt dürften die Auswirkungen der Tunnelbaustelle ungleich größer werden: Die innere Leutstettenerstraße wird dann nicht mehr von der B 2 aus ansteuerbar sein wie auch umgekehrt; während des Nordportal-Baus wird die Zufahrt zur inneren Leutstettenerstraße (von der B 2 aus) komplett gesperrt sein, der Verkehr von dort sowie der von der B 2 in Richtung Innenstadt kann folglich nur über den Tutzinger-Hof-Platz abgewickelt werden. Das würde mit der bisherigen Ampelschaltung zu bestimmten Zeiten (z.B. rund 400 Fahrzeuge, die zwischen 17 und 18 Uhr bisher von der B 2 in die die innere Leutstettener Straße abbogen) wiederum zu langen Staus „bis zur Autobahn“ führen, hat die Simulation ergeben - entsprechend „mehr Grünzeit“ muss nun am Tutzinger-Hof-Platz zum Linksabbiegen in die Wittelsbacherstraße gewährt werden – das Abbiegen von der B 2 (Münchner Straße) in die Josef-Jägerhuber-Straße entfällt.

Fertigstellung des Tunnelbaus: 2032

Auch von der Wittelsbacherstraße aus ist ein Abbiegen nach links auf die Hanfelderstraße bzw. die B 2 Richtung Weilheim phasenweise nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer, die aus der Innenstadt Richtung Hanfelderstraße wollen, über eine Ampelanlage Ecke Ludwigstraße/B 2 geleitet werden müssen. SPD-Stadtrat Tim Weidner sagte voraus, dass die Starnberger dies auch nach der Fertigstellung des Tunnelbaus (man spricht inzwischen von 2032!) am liebsten beibehalten werden, denn das Einfädeln in die Hauptstraße ist schon jetzt ein ziemliches Geduldsspiel. Wenn die Ampel kommt, müssen freilich auch die Grünphasen an der bestehenden Anlage Ecke Wittelsbacher-/Ludwigstraße neu getaktet werden – sonst droht auch hier massive „Innenstadtverstopfung“. All die angepeilten Maßnahmen sollen in mehrwöchigen Probeläufen ab Frühjahr 2023 in der Praxis erprobt werden – ob auch die innere Leutstettenerstraße dann schon dicht gemacht werden kann, muss sich zeigen: Die Anwohner werden nicht begeistert sein.