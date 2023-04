Verdienstmedaille für Andrea Breuer-Heisel und Rudolf Ulrich aus Gilching

Teilen

Die Verdienstmedaille für 2022 ging an Andrea Breuer-Heisel und Rudolf Ulrich. Bürgermeister Manfred Walter (l.) überreichte diese. © Gemeinde Gilching

Gilching – Die Gemeinde Gilching verleiht Bürgern, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, die Verdienstmedaille. 2022 erhalten diese Andrea Breuer-Heisel und Rudolf Ulrich. Die feierliche Übergabe der Verdienstmedaillen fand dieser Tage im KultCafe Gilching statt.

Bei der Verdienstmedaille handelt es sich um eine besondere Auszeichnung. Die vorgeschlagenen Personen sollen sich ehrenamtlich über viele Jahre hinweg, insbesondere im sozialen Bereich, ausgezeichnet haben. Dies trifft auf Andrea Breuer-Heisel und Rudolf Ulrich vollumfänglich zu.



Andrea Breuer-Heisel – verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen ist ein Beziehungsmensch, der offen und lebendig durchs Leben geht und sich gemeinnützig engagiert. Seit Jahren ist sie eine große Unterstützung für die Gemeinde Gilching, da sie sich um ausländische Familien kümmert. Dem Helferkreis Asyl steht sie von Anfang an bei. 2022 unterstützte sie zusätzlich geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Sie hilft gezielt bei Behördengängen und berät Schutzsuchende in Verwaltungsangelegenheiten. Mit ihrer gewinnbringenden Art baut sie eine vertrauensvolle Beziehung zu jedem Einzelnen auf. Mit viel Zeitaufwand setzt sie sich für die Integration ihrer Schützlinge ein.



Andrea Breuer-Heisel hat ein offenes Ohr für Hilfsbedürftige

Auch bei ihrer Arbeit in der offenen Ganztagsschule am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching kommt sie sehr schnell in Kontakt mit Menschen, insbesondere mit Kindern. Bei Mitarbeitern in Kindertagesstätten, Schulen und Behörden ist Andrea Breuer-Heisel sehr beliebt. Das Verständnis mit unterschiedlichen Kulturen umzugehen hat Andrea Breuer-Heisel in Afrika kennengelernt, als sie sieben Jahre mit ihrem Mann und zwei Söhnen dort verbrachte. Die Fähigkeit, sich mit Menschen anderer Kulturen zu beschäftigen, Unterschiede zu respektieren, Besonderheiten zu beachten, Rücksicht zu nehmen und respektvoll miteinander umzugehen, hat ihr geholfen anderen Menschen unterschiedliche Denkweisen und Temperamente zu erklären sowie Ideen zur Problemlösung zu vermitteln. „Was lebt Andrea Breuer-Heisel uns vor?“, fragte Bürgermeister Manfred Walter. Seine Antwort war: „Nächstenliebe und ein offenes Ohr für Hilfsbedürftige. Selbstlosigkeit und unermüdlichen Schaffensdrang. Begeisterung und Herzlichkeit. Verständnis und Einfühlungsvermögen und das, ohne immer in der ersten Reihe stehen zu wollen.“



„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“

Rudolf Ulrich: Rudolf Ulrich – ein Familienmensch, der es geschafft hat neben seiner Familie und der Arbeit viel Zeit für den Verein Fluglärm zu opfern. Von 2006 bis 2022 hat er sich als Vorsitzender für die Minderung des Fluglärms am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen eingesetzt, der durch die Erweiterung des Flugbetriebes entstanden ist. Er beteiligte sich an gerichtlichen Überprüfungen der Genehmigungen in drei Instanzen.

Auch war Ulrich an der Rücknahme des geplanten großflächigen Gewerbegebietes im Unterbrunner Holz beteiligt. Ruhig, sachlich und besonnen führte er Gespräche, die zu Kompromissen und Lösungen führten. Zudem stand er für Diskussionen, die im Zusammenhang mit der Ausweisung von Wasserschutzgebietszonen für Brunnen in Gilching und Germering stehen, zur Verfügung und interessierte sich für deren Umweltauswirkungen. Vielseitig wie Rudolf Ulrich ist, ist er seit 18 Jahren Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde; sechs Jahre davon als Vertrauensmann. Sein Antrieb war, ist und wird es auch künftig sein, wie Martin Luther sagte: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“

Rudolf Ulrich aus Gilching setzt sich für die Umwelt ein und hilft, wo er kann

Rudolf Ulrich ist ein optimistischer Mann mit trockenem Humor, der strukturiert und zielbezogen Problemen gegenübertritt und unverdrossen seine Hilfe anbietet. Er arbeitet sich in die Materie ein und kämpft auf demokratische Weise für Dinge, die ihm wichtig sind und überzeugt durch seine sachlich fundierten Kenntnisse. Freie Meinungsbildung ist für ihn von großer Bedeutung. Er schaut genau hin, setzt sich für die Umwelt ein und hilft, wann und wo er kann. Wenn sich Dinge zum Nachteil anderer ändern, ist er stets bereit, Kompromisse zu suchen und versucht, die unterschiedlichen Meinungen zusammenzuführen, um konstruktive Lösungen zu finden. Dafür ist ihm keine Zeit zu schade. Rudolf Ulrich ist ein tatkräftiger Mann, der für seine Verdienste zu Recht die Verdienstmedaille Gilchings erhält. „Herzlichen Glückwunsch für Ihre hochgeschätzte ehrenamtliche Mitwirkung im Gemeindegebiet. Ich freue mich sehr Ihnen die Verdienstmedaille überreichen zu dürfen“, so Martin bei der Verleihung. (kb)