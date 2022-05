Verhaltener Optimismus für einen barrierefreien Starnberger Bahnhof

Von: Oliver Puls

Britta Hundesrügge, die stellvertretende Landräten, spricht auf dem Kirchplatz über das Trauerspiel Starnberger Bahnhof © Puls

Starnberg - Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik übt sich im verhaltenen Optimismus was den barrierefreien Ausbau des Starnberger Bahnhofs betrifft. Bei einer Kundgebung auf dem Kirchplatz am Donnerstagnachmittag betonte Janik, die Gespräche mit der Bahn hätten diese Woche „Erfreuliches“ gebracht. Zuvor zogen rund 60 Menschen mit Behinderung und Unterstützerinnen und Unterstützer durch die Maximilianstraße, Josef-Jägerhuber-Straße und Wittelsbacher Straße zurück auf den Kirchplatz.

Claus Angerbauer von der Arbeitsgemeinschaft für Behindertenfragen betonte, laut dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer sollte 2023 die Barrierefreiheit im Freistaat so gut wie abgeschlossen sein. „Das sind jetzt noch 240 Tage, von einer Barrierefreiheit sind wir weit entfernt“, sagte Angerbauer, der seit 2008 als Weßlinger Gemeinderat das Hin und Her zwischen Politik und Bahn kennt: „Zuerst hieß es, der barrierefreie Bahnhof in Weßling kommt 2015, dann 2023. Ich rechne eher mit 2027.“ Ein Mensch mit Rollstuhl werde vor so einem Bahnhof ausgebremst.

Die stellvertretende Landrätin Britta Hundesrügge erinnerte an das über zehn Jahre fortdauernde Trauerspiel um den Bahnhof. „Eine Stadt, die weltweit bekannt ist, hat einen nicht barrierefreien Bahnhof“, sagte sie. Die FDP-Politiker werde auch ihren guten Kontakte ins Bundesverkehrsministerium nutzen, um Tempo zu machen. Das war auch das Motto der Veranstaltung: „Tempo machen. Barrierefreier Bahnhof - jetzt sind wir am Zug!“ stand auf den Plakaten zu lesen, die übrigens von Schülerinnen und Schülern der Starnberger Franziskusschule entworfen wurden.

Starnbergs Rathauschef Janik vermied es, Versprechen zu geben. Nur so viel: „Ich habe kein Problem, nachts um drei einen einstimmigen Stadtratsbeschluss zu dem Thema herbeizubringen.“ Auch finanziell könne man noch „Schnapserl“ beisteuern. Aber vielleicht wird es dieses Jahr eine Lösung geben, die vergangenen Gespräche seien recht erfreulich verlaufen. Es wird sich zeigen, ob es nächstes Jahr wieder eine Demo zu diesem Thema geben wird.