Verkehrsbehinderungen von Montag bis Mittwoch im Zentrum von Starnberg

Teilen

Der Verkehr wird an der Fürther Kreuzung umgeleitet. (Symbolbild) © Sascha Steinach/ IMAGO

Starnberg - Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer müssen von Montag bis Mittwoch mit Einschränkungen im Stadtzentrum von Starnberg rechnen. Grund dafür sind Arbeiten des Wasserwerks.

Wie die Stadt Starnberg mitteilt, ist von 21. bis 23. März mit Einschränkungen in der Wittelsbacherstraße und Ludwigstraße zu rechnen. Denn dort werden im Kreuzungsbereich ein Wasserschieber und zwei Unterflurhydrantenim Auftrag des städtischen Wasserwerks ausgetauscht.

Im Kreuzungsbereich wird die Fahrbahn verengt

An der Kreuzung Ludwigstraße/Wittelsbacherstraße kann nicht mehr in die Ludwigstraße Richtung Maximilianstraße eingefahren werden. Ebenso kann von der Maximilianstraße nicht mehr in die Wittelsbacherstraße eingefahren werden. Die Wittelsbacherstraße wird im Kreuzungsbereich auf eine Fahrspur verengt. Der Vorrang zur Benutzung der Fahrspur aus beiden Fahrtrichtungen der Wittelsbacherstraße wird mittels entsprechender Beschilderung geregelt. Die Zufahrt zur Einbahnstraße Ludwigstraße in Richtung B2 bleibt bestehen.



Die Bushaltestelle "Wittelsbacherstraße" wird weiterhin ohne Einschränkungen angefahren. Die Fußgängerampel muss für die Zeit der Sperrung deaktiviert werden.