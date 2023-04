Unfall beim Abbiegen in Starnberg

Teilen

Beim Abbiegen eines Pkw von der Autobahn in die Petersbrunner Straße in Starnberg kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Transporter. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Starnberg - Beim Abbiegen von der Autobahn in die Petersbrunner Straße in Starnberg kracht es.

Der Unfall passierte am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr. Ein 53-jähriger Autofahrer aus München kam von der Autobahn und wollte nach rechts in die Petersbrunner Straße fahren. Zur gleichen Zeit überquerte ein 29 Jahre alter Mann aus Fürstenfeldbruck mit seinem Transporter die Kreuzung von der Strandbadstraße kommend und fuhr ebenfalls in die Petersbrunner Straße ein. Kurz bevor der Transporter den Pkw passiert hatte, fuhr der Münchener auf die Petersbrunner Straße auf und traf den Transporter an der rechten hinteren Seite.

Bußgeldbescheid für Autofahrer aus München

Die Fahrer blieben unverletzt, den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 3500 Euro. Auf den Autofahrer kommt nun ein Bußgeldbescheid zu. (kb)