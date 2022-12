Verleihung des Integrationspreises 2022: Hauptpreis geht an Hannelore Almus vom Asylhelferkreis Andechs

Von: Lisa Livancic

Starnberg – Aus aktuellen Anlässen ist das Thema Integration wichtiger denn je. Glücklicherweise gibt es viele Menschen im Landkreis, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen und mit Organisationen oder privat Geflüchteten helfen. Dieses Engagement wurde am vergangenen Montag in der öffentlichen Sitzung des Ausländerbeirats gewürdigt.

„Wir haben dieses Jahr viele würdige Preisträger, die ehrenamtlich überaus engagiert sind und das zu einer Zeit, wo wir dieses Engagement dringend brauchen“, beginnt Landrat Stefan Frey seine Rede. „Die ehrenamtlich arbeitenden Menschen bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft und können zurecht sehr stolz auf sich sein“, so Frey weiter. Inzwischen habe der Landkreis rund 2000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, von denen 1600 privat untergebracht wurden. „Man dachte, die großen Konflikte gibt es nicht mehr und jetzt haben wir Krieg in Europa“, zeigt sich der erste Vorsitzende des Ausländerbeirats, Klaus Brandtner, schockiert. „Trotzdem haben wir eine große Solidarität und breite Hilfsbereitschaft. So viele Menschen, die völlig selbstlos helfen, Wohnraum überlassen und zusammenhalten“, so Brandtner euphorisch. Genau dieses Engagement soll am Montagabend – passend zum internationalen Tag des Ehrenamtes – mit dem Integrationspreis 2022 gewürdigt werden, der in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben wird. „Dieser Preis soll Menschen würdigen, die etwas für die Gesellschaft in Deutschland machen und denjenigen helfen, die hier hilflos sind, wenn sie ankommen“, so Larissa da Costa, die zweite Vorsitzende. Als Einzelperson wurde dieses Jahr Hannelore Almus vom Asylhelferkreis Andechs mit dem Hauptpreis geehrt. Seit Oktober 2014 unterstützt sie Geflüchtete bei Behördengängen, der Ausbildungssuche sowie der Wohnungsvermittlung. „Entweder man macht es mit Herz oder man lässt es ganz, sonst wird es nichts“, erklärt Almus.



Helferkreis engagiert sich vermehrt bei der Betreuung von posttraumatischen Belastungsstörungen in Familien

Den zweiten Hauptpreis erhält der Helferkreis Asyl in Gilching. Die Vorsitzende Eva Ott ist bereits seit zehn Jahren engagiert, um Menschen zu integrieren und ihnen Deutsch beizubringen. „Die Flüchtlinge werden in Sammelunterkünften untergebracht, wo es für sie schwer ist, Deutsch zu lernen und der Kontakt zur Bevölkerung fehlt“, so Ott. Der Helferkreis engagiert sich nun vermehrt bei der Betreuung von posttraumatischen Belastungsstörungen in Familien. Das Preisgeld soll diese unbürokratische psychologische Familienberatung unterstützen und so helfen, traumatische Fluchterlebnisse professionell zu behandeln. „Somit möchten wir den Geflüchteten die Angst nehmen und trotzdem eine Anleitung geben, wie das Leben etwas leichter wird“, erklärt Ott.



Sonderpreis für Herrschinger Insel

Den Sonderpreis im Bereich „Kinder und Jugendliche“ bekommt 2022 die Herrschinger Insel, die mit ehrenamtlichen Schülercoachings in der Mittelschule eine große Unterstützung auf dem Weg zu weiterführenden Schulen oder Ausbildungsplätzen bietet. Bereits seit 15 Jahren engagieren sich ehrenamtliche Coaches mit Berufs- und Lebenserfahrung, um dieses Projekt zu ermöglichen.

Arbeit, die gewürdigt wird

Da in diesem Jahr im Bereich „Unternehmer und Verbände“ aufgrund mangelnder Vorschläge kein Preis vergeben werden konnte, wurde das Preisgeld von 1250 Euro für weitere Ehrenpreise aufgeteilt, die an zwei Asylhelferinnen gingen. Eine davon ist Julia Rothbauer, die zusammen mit Jens Waltermann die Arbeitsagentur „i2 TalentPool“ gegründet hat und sich nach jahrelanger Flüchtlingshilfe nun um die Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte kümmert. „Es freut mich, wenn die Arbeit, die wir hier machen, auch gewürdigt wird“, so Rothbauer glücklich. Den anderen Ehrenpreis bekam Katharina Braun, die kurz nach Beginn des Ukraine-Konflikts eine Spendenaktion auf dem Hechendorfer Wochenmarkt anstieß. Außerdem initiierte sie im April einen Cafébetrieb, der den Geflüchteten aus der Ukraine zusammen mit Einheimischen eine Möglichkeit des Austausches bieten sowie das Ankommen und das Einleben erleichtern soll. „Wir wollen miteinander friedlich umgehen und Freundschaften fördern“, so Braun.

Finanzieller Beitrag ist wichtig

Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Integrationspreis geben. Die Bewerbungsphase wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 starten und jeder, der sich um Integration bemüht und sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert kann sich bewerben oder für den Preis vorgeschlagen werden. „Der finanzielle Beitrag von 1250 Euro ist sehr wichtig, denn in diesem Bereich ist wirklich jeder Cent notwendig“, weiß Brandtner.



Ein friedliches Jahr 2023

Neben dem Integrationspreis hat der Ausländerbeirat auch ein anderes Projekt: So werden bilinguale Kinder- und Jugendbücher an verschiedene Gemeindebüchereien verteilt. In diesem Jahr gehen die Bücher an die Gemeinden Hechendorf und Tutzing. Dabei handelt es sich um Bilderbücher mit mindestens zwei verschiedenen Sprachen, die den Wünschen und Anforderungen entsprechend bestellt werden. „Die erste Barriere in einem neuen Land ist die Sprache. […] Dieses Projekt ist uns allen eine große Herzensangelegenheit“, so Brandtner.



Die Sitzung endete mit einem ukrainischen Befreiungslied von 1914. Ein ukrainisches Mädchen sang ein Solo, wobei sie von vier Frauen auf Deutsch und Ukrainisch unterstützt wurde. Katharina Braun begleitete den Gesang auf der Gitarre und so entließen sie alle Gäste mit einer Gänsehaut in ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2023.