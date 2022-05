Besorgte Passanten bei der Übung der Wasserwacht

Verletzte Kinder, ein geschockter Großvater und eine leblose Person im Starnberger See

Die Wasserwacht bereitet bei der Übung eine Person auf die Verlegung auf das Einsatzboot vor. © Wasserwacht Starnberg

Starnberg - Vier zum Teil schwer verletzte Kinder, daneben ein sichtlich geschockter Großvater, am Rand des Stegs noch eine umgekippte Fünf-Liter-Gasflasche. Einige Meter entfernt im Wasser treibt ein lebloser Körper. So ist die Situation auf dem Badesteg an der Starnberger Seepromenade.

Keine leichte Aufgabe, die die Wasserwacht Starnberg bewältigen muss. Zum Glück handelt es sich nur um eine Übung, die sie kürzlich zusammen mit der Wasserwacht Landshut durchgeführt hat. Doch am Ende wurde sie doch noch zu einem Einsatz gerufen.

Rasch kommen mehrere Boote der Wasserwacht und beginnen mit der Versorgung der Verletzten. Ein bewusstloses Kind muss reanimiert werden. Schnell stellt sich heraus, dass die Gruppe gemütlich grillen wollte, als der Grill explodiert ist. Um die leblose Person, die im Wasser treibt, kümmern sich weitere Helfer. Offensichtlich ist sie nach der Explosion ins Wasser gesprungen oder gefallen und bewusstlos davon getrieben.

Was passiert, wenn die Rettungskräfte im Stau stehen?

Unterstützung von Landseite aus ist für die Retter nicht in Sicht – ein Stau verhindert, dass weitere Rettungskräfte nachrücken können. Die Verletzten müssen also per Boot zur Wasserrettungsstation nach Percha gebracht werden. Dort wartet der Landrettungsdienst.



Der Patient wird bei der Übung am Starnberger See vom Steg aufs Boot gebracht, während sich die Taucher auf den Einsatz vorbereiten. © Wasserwacht Starnberg

Währenddessen wird bekannt: die Gruppe war zu acht. Also müssen die Wasserretter umstrukturieren. Taucher bereiten sich vor, zwei Boote suchen die Umgebung nach weiteren Personen ab, die möglicherweise untergegangen sind. Nach einiger Zeit sind auch die beiden Vermissten am Grund gefunden und an Bord gebracht, wo sie unter laufender Reanimation ebenfalls zur Wasserrettungsstation gefahren werden.



Besorgte Passanten bei der Übung der Wasserwacht

Das Szenario stand unter Beobachtung von Markus Bucher, dem Vorsitzenden der Wasserwacht Starnberg. Er konnte besorgte Passanten beruhigen und zudem aufklären, weshalb zwei der vier eingesetzten Rettungsboote den Schriftzug „Wasserwacht Landshut“ trugen: Es handelte sich um eine Übung der Wasserwachten Starnberg und Landshut.



Beim Stand-up-Paddeln entstand der Kontakt

Die Delegation aus Niederbayern war für ein Wochenende am Starnberger See zu Besuch, um auch einmal in einem fremden Gewässer zu üben. Der Kontakt kam zustande, als zwei Landshuterinnen im vergangenen Sommer von Percha aus zum Stand-up-Paddeln aufbrachen und dort die Wasserwachtstation entdeckten. Nach einem ersten Gespräch vereinbarte man dieses gemeinsame Übungswochenende, das in der Folge in mehreren Videokonferenzen detaillierter besprochen wurde.

Die Großübung der Wasserwacht Starnberg ist abgeschlossen. Ab sofort übernimmt sie an den Wochenenden und Feiertagen den Wachdienst am Starnberger See. © Wasserwacht Starnberg

Am Samstag ging es zunächst darum, die unterschiedliche Ausrüstung kennenzulernen. Auch wenn beide Wasserwachten einen grundsätzlich gleichen Ausbildungsstand haben, so unterscheiden sich die tatsächlichen Einsatzbereiche doch grundlegend. Während die Wasserwacht Starnberg die Starnberger Bucht betreut und bis auf seltene Ausnahmen auf stehenden Gewässern im Fünf-Seen-Land unterwegs ist, besteht der Haupteinsatzbereich der Kameraden in und um Landshut mit der Isar aus einem Fließgewässer. Dementsprechend unterschiedlich ist auch ein Teil der Ausrüstung. Dass der Starnberger See an vielen Stellen deutlich tiefer ist als ihre gewohnten Gewässer, nutzten die Taucher der Ortsgruppe Landshut und gingen an verschiedenen Stellen auf Tauchstation.

Ein Großteil der Übung verläuft reibungslos

Der Sonntag stand im Zeichen der Übung. Gegen 10 Uhr kam der Alarm. Dann ging alles ganz schnell. Routiniert, als ob sie schon immer zusammenarbeiten würden, handelten die Wasserretter das Szenario ab. Nach Übungsende wurden in einer Nachbesprechung einzelne Punkte noch einmal aufgegriffen – Optimierungsmöglichkeiten findet man immer, selbst wenn der Großteil der Übung so reibungslos verläuft wie an diesem Tag.



Und plötzlich wird es ernst für die Wasserwacht Starnberg

Und dann kam er an diesem Wochenende doch noch – der Alarm für die Wasserwacht Starnberg. Glücklicherweise nur ein so genannter First-Responder-Einsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes an Land. So rückte ein Trupp der Starnberger Wasserretter mit dem Einsatzfahrzeug aus, während sich die übrige Mannschaft mit den Besuchern noch einmal gemeinsam auf den Weg zum König-Ludwig-Gedenkkreuz vor der Votivkapelle bei Leoni machte. Schließlich darf auch bei einem solchen Übungswochenende das Sightseeing nicht zu kurz kommen.

Gerüstet für die Wachsaison am „Percha Beach“

Die Wasserretter der Wasserwacht Starnberg sind somit gut gerüstet für die anstehende Wachsaison. Die Wasserrettungsstation am „Percha Beach“ ist ab dem Wochenende jeden Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen besetzt. Die Helfer stehen im Mai jeweils ab 10 Uhr, ab Juni dann bereits ab 9 Uhr für Hilfeleistungen direkt vor Ort zur Verfügung. Außerhalb dieser Zeiten sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer jederzeit einsatzbereit und über Notruf 112 alarmierbar. (kb)