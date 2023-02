Verletzter aus Andechs wird mit Helikopter abtransportiert

Vater und zwei Kinder befinden sich bei einem schweren Verkehrsunfall bei Tutzing im Auto. Es überschlägt sich. Der Vater wird in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Tutzing - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich bei Tutzing. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Andechs ist mit seinen neun- und elfjährigen Söhnen unterwegs. Das Fahrzeug überschlägt sich.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr. Der Vater kam mit seinem Pkw auf dem Weg Richtung Starnberg nach links von der Straße ab. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

Fahrzeug mit Kindern auf der Rückbank kommt auf dem Dach zum Liegen

Er fuhr über einen Erdhügel, das Fahrzeug überschlug sich und kam anschließend in einem Feld etwa 20 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer und die beiden Kinder, die auf der Rückbank saßen, wurden durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Traubing erstversorgt. Der Fahrer wurde mit dem Verdacht einer Verletzung der Wirbelsäule mittels Rettungshubschrauber in ein Nahegelegenes Klinikum transportiert.

Unfall bei Tutzing: B2 eine Stunde lang gesperrt

Die Kinder blieben unverletzt, wurden aber vorsichtshalber ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es kam zu einer einstündigen Sperrung der B2 in Fahrtrichtung Weilheim. (kb)