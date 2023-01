Vermeintlich in Starnberg gestohlener Fiat ist wieder aufgetaucht

Teilen

Wie die Polizei in Starnberg meldet, ist der vermeintlich gestohlene Fiat Seicento wieder aufgetaucht. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Starnberg - Am Freitag melde die Polizei einen in der Straße „Am Sonnenhof“ in Starnberg abhanden gekommenen Pkw. Am Sonntag ist der Kleinwagen wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei in einem Nachtrag erklärt, ist der entwendeter Kleinwagen wieder aufgetaucht. Der Eigentümer schilderte, dass das Fahrzeug doch nicht entwendet wurde. Vielmehr fand er den Pkw an einer anderen Örtlichkeit wieder.

Er gab an, lediglich den eigentlichen Standort des Abstellens vergessen zu haben. Ursprünglich hatte der Geschädigte gemeldet, dass sein Fahrzeug am Samstag zwischen 14.30 und 22 Uhr. gestohlen worden war und dass er den graue Pkw unverschlossen auf und mit dem Zweitschlüssel darin auf dem Parkplatz abgestellt hatte. (kb)