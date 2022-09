Verstärkte Alkoholkontrollen zur Oktoberfestzeit

Teilen

Alkoholkontrolle: Wer auf der Wiesn war und getrunken hat, sollte das Auto besser stehen lassen. Die Polizei wird verstärkt kontrollieren. © PantherMedia/Ronalds Stikans

Landkreis - Das Oktoberfest startet am Samstag nachdem es Pandemie bedingt die letzten zwei Jahre ausgefallen ist. Erfahrungsgemäß hat die Gautinger Inspektion zu dieser Zeit ein besonderes Augenmerk auf Festbesucher. So wurden in der Vergangenheit immer wieder Maßkrugdiebe und Alkoholsünder ertappt.

Erfreulicherweise konnten aber auch zahlreiche Trunkenheitsfahrten verhindert werden. Darunter auch Fahrradfahrer, die ihr Auto stehen gelassen hatten, da sie Festbier auf der Wiesn trinken wollten. Besonders ihnen war nicht bewusst, dass sie bei Ausfallerscheinungen auch unter 1,6 Promille eine Trunkenheitsfahrt begehen und mit zur Blutentnahme genommen werden müssen.

Die Folgen für den Betroffenen nach einer Trunkenheitsfahrt sind einschneidend und unnötig: Einleitung eines Strafverfahrens, Führerscheinbeschlagnahme und Entzug der Fahrerlaubnis, Geld- oder Freiheitsstrafe sowie eine monatelange Führerscheinsperre. Oftmals droht der Verlust des Arbeitsplatzes und finanzielle Einbußen sind obligatorisch.

Im vergangen Jahr 2021 wurden allein im Landkreis Starnberg 36 Verkehrsunfälle registriert, bei denen die Fahrzeugführenden unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss standen. 29 Personen wurden bei diesen Unfällen teils schwer verletzt.

Es gilt in der Bevölkerung ein entsprechendes Grundverständnis zu manifestieren und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. Um diesem Ziel näher zu kommen, werden die Gautinger Beamten verstärkte Kontrollen durchführen.