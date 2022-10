Versuchte Tötung in Gilching: Wer hat etwas beobachtet?

Teilen

Die Polizei benötigt Hinweise aus der Bevölkerung, um eine versuchte Tötung in Gilching aufklären zu können. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Gilching - In Gilching kommt es zwischen mehreren Personen zu einem Streit in einem Restaurant in der Bahnhofstraße. In der Folge nähert sich ein Pkw und erfasst einen 45-jährigen Mann aus der Personengruppe. Die Polizei ermittelt noch immer wegen des Verdachts versuchter Tötung am 10. September.

Samstagnacht, 10. September, vor dem Restaurant „El Diablo“, Am Bahnhof in Gilching geraten mehrere Personen in Streit. Anschließend näherte sich aus Richtung Bahnhof Argelsried plötzlich ein Pkw und erfasste eine Person aus dieser Personengruppe.

Kripo Fürstenfeldbruck bittet erneut um Zeugenhinweise

Nun bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck erneut um Zeugenhinweise. Der Vorfall geschah zwischen 0.20 bis 0.30 Uhr kam es am Bahnhof Gilching-Argelsried laut Zeugenaussagen zu einem Zusammentreffen zwischen den Geschädigten und mehreren Jugendlichen im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren. Eventuell hätte sich hier ein Streit entwickelt.

Die gesuchten Jugendlichen sind in diesem Verfahren als Zeugen von großer Bedeutung und werden deshalb gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (kb)