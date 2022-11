Vhs im Würmtal zeigt Film und lädt zu Diskussion mit spannenden Gästen

Von: Petra Straub

Teilen

Vor 33 Jahren fiel in Berlin die Mauer. Wie könnte heute eine Revolution demokratisch ablaufen? Darüber wird in Gräfelfing diskutiert. (Symbolfoto) © SSGT F. Lee Corkran

Gräfelfing – Zum 33. Jahrestag des Mauerfalls am Mittwoch, 9. November, lädt die Vhs im Würmtal zu einer Filmvorführung mit Diskussion in Kooperation mit dem Kurt-Huber-Gymnasium, dem Feodor-Lynen-Gymnasium und dem Otto-von-Taube Gymnasium ein.

Gezeigt wird der Film „Mauerstücke“ von Marc Bauder. Im Anschluss diskutieren Dr. Julika Bake (Geschäftsführerin der vhs im Würmtal), Dr. Brigitte Kössinger (Bürgermeisterin in Gauting), Maren Mitterer (fridays for future), Dr. Wolfgang Bürkle (Fachbetreuer für Geschichte am KHG) mit den Gästen, ob Revolution heute möglich ist, wie sie aussehen kann und vor allem, wie eine Revolution demokratisch ablaufen könnte.



Film schauen und ins Gespräch kommen

28 Jahre lang stand die Berliner Mauer für die Spaltung Deutschlands in Ost und West. Der Mauerfall 1989 war der Höhepunkt einer friedlichen Volksbewegung – dem beharrlichen Eintreten für Freiheit und Demokratie. Mit dem Collage-Film „Mauerstücke“ von Marc Bauder blicken Interessierte auf die Geschichte und kommen ins Gespräch: Was erinnern wir aus dieser Umbruchszeit? Wo sind wir heute noch geteilt? Wofür treten heute (junge) Leute ein? Welche Mittel sind heute legitim, um wichtige Werte und Ziele durchzusetzen? Gibt es Grenzen?

Für welche ziele wird heute protestiert und mit welchen Mitteln?

Warum sich die Volkshochschule den 33. Jahrestag des Mauerfalls als passenden Anlass auserkoren hat? „Es war ein bedeutender, demokratischer Moment, an dem sich die Menschen gemeinsam für ein Ziel eingesetzt haben“, erklärt Vhs-Leiterin Julika Bake. „Bei der Diskussionsrunde blicken wir anhand des Beispiels in die Gegenwart: Für welche Ziele wird heute protestiert und mit welchen Mitteln?“



Fridays for future will die Klimaerwärmung aufhalten

Für Maren Mitterer, Schülerin am Kurt-Huber-Gymnasium und Mitglied im Organisationsteam von „Fridays for future“, ist das Ziel ganz klar: die Klimaerwärmung aufzuhalten. Zwar sehe sie bei FFF durchaus Parallelen zu den Demonstrationen gegen die Teilung Deutschlands, etwa den friedlichen Protest. „Aber man sollte es trotzdem nicht in einen Topf werfen, denn die Klimaerwärmung wird die ganze Welt treffen. Es ist ein globaler Kampf“, betont die 17-Jährige.

Maren Mitterer distanziert sich von der Art des Protests zahlreicher Klima-Aktivisten

Diesen in Form von Aktionen des zivilen Ungehorsams zu führen, wie es andere Klima-Aktivisten zurzeit verstärkt tun, „ist nicht meine Form des Protests“, sagt Mitterer. „Trotzdem ist unser Ziel das gleiche.“ Für sie sei es aber krass, dass sich die Aktivisten für ihre Handlungen rechtfertigen müssen. „Und nicht die Politik für ihr Versagen.“ Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing statt. (kb/rea)