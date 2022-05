vhs Starnberger See: Auszeichnung von Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz

Die Klimakrise ist eine der größten globalen Herausforderungen. © Manish Swarup/dpa

Starnberg - Seit März läuft der vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaveränderungen und Mensch (REKLIM) entwickelte Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ erstmals an der vhs Starnberger See. Der Kurs – durchgeführt in Kooperation mit der Stabsstelle Klimaschutz des Landkreises – gibt Antworten für alle Menschen, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu machen. Moderiert wird das Programm durch Dr. Ing. Alexander Eichberger, bekannt durch seine Vortragstätigkeit zur E-Mobilität und als Initiator des „Klima-Awards“ im Fünfseenland-Film-Festival.

An insgesamt sechs Abenden lernten die Kursteilnehmer in Präsenz- und Onlineterminen, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise hat, welches die Treiber sind, wie das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept ihrer Kommune aussieht. Außerdem haben sie die Möglichkeit genutzt mit führenden Klimawissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten und Initiativen zu sprechen.

Mit dem Kurs war auch eine sogenannte „klimafit-Challenge“ verbunden. Diese zeigt, wie jeder Einzelne mit kleinen Verhaltensänderungen etwa beim Essen, Heizen und unterwegs CO2-Emissionen einsparen kann.

Die Ergebnisse der klimafit-Challenge werden zum Abschluss des Kurses am Mittwoch, 1. Juni, ab 18 Uhr, vom Moderator und Referenten Dr. Ing. Alexander Eichberger in der vhs Starnberger See (2. Stock Raum 23) vorgestellt.

Im Anschluss daran überreicht Tim Weidner, der erste Vorsitzende der vhs Starnberger See um 20 Uhr die Zertifikate.

Das Projekt wurde gefördert von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Kreisbote