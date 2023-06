Viel Action zum Jubiläum

150 Jahre Feuerwehr: In Planegg wird diesen Samstag mit einem Aktionstag der runde Geburtstag gefeiert. © PantherMedia/Arne Trautmann

Planegg – Am Samstag, 17. Juni, geht es in Planegg hoch her: Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Planegg feiert ab 11 Uhr auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums ihren Feuerwehr-Aktionstag zum 150-jährigen Jubiläum. Eine Sonderausstellung zur Geschichte der Planegger Wehr wird am morgigen Freitag im Rathaus-Foyer eröffnet.

Bei der Fahrzeugausstellung können die Besucher die Feuerwehrautos der Freiwilligen Feuerwehr Planegg erkunden. Neben Drehleiter, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) oder einem Einsatzleitwagen kann auch ein Oldtimer bestaunt werden. Der Fuhrpark wird in der Ausstellung durch Spezialwerkzeuge zur Waldbrandbekämpfung des Landkreises München ergänzt. Der ABC-Zug München Land ist mit einem mobilen Labor vor Ort, und als besonderes Highlight kommt ein Flughafenlöschfahrzeug vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Neben den Fahrzeugen der Feuerwehr ist die Polizei unter anderem mit ihren Pferden der Reiterstaffel vor Ort. In einem Präventionsbus können Kinder üben mit Konflikten umzugehen, oder Erwachsene testen wie schnell man ein Fenster aufhebeln kann.



Wer sich über den Katastrophenschutz im Gemeindegebiet informieren möchte, ist am Stand der Gemeinde Planegg genau richtig. Hier kann man sich einen KAT-Leuchtturm ansehen oder Infos über die gemeindliche und persönliche Vorsorge einholen. Über den Tag verteilt gibt die FFW mit verschiedenen Einsatzübungen und einer Modenschau weitere Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit. Wer lieber selbst aktiv wird hat die Möglichkeit seine Erste-Hilfe-Kenntnisse zu testen, einen Feuerlöscher einzusetzen oder ausprobieren, wie schwer ein Spreizer ist.



Für die kleinen Nachwuchsretter ist neben einer einzigartigen Feuerwehrautohüpfburg, eine Rallye mit Schlauchkegeln, einem Feuerpatschenfächerparcours oder Traglklettern geboten.