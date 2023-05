Viel Neues im Frühjahrs-Kursprogramm des TSV Starnberg

Schon mal was von Kettlebell-Fit gehört? Beim TSV Starnberg bietet Christoph Maier das neue Programm an. © TSV Starnberg/Privat

Starnberg – Unter dem Motto „Fit in den Frühling“ hat der TSV Starnberg sein Kursprogramm überarbeitet. Es sind einige neue Angebote darunter.

Neben den Klassikern wie Pilates, Zumba, Yoga und HIIT sind etliche Neuerungen zu finden. „Wir freuen uns sehr, das Angebot nochmals ausweiten zu können“, sagt TSV-Geschäftsführer Benedikt Pohlus. „Der Dank geht zu aller erst an die Übungsleiter, die das möglich machen. Die Mitglieder werden ihre Freude haben.“

TSV Starnberg bietet Kettlebell-Fit mit Christoph Maier an

Neu am Brunnanger ist „Kettlebell-Fit“ mit Christoph Maier, der diesen Kurs Dienstag und Donnerstag (jeweils 20 bis 21 Uhr) anbietet. Maier zeigt beim Training mit dem Fitness-Allrounder Kugelhantel eine weitere Facette seines Könnens – als Capoeira-Trainer bleibt er selbstverständlich weiter aktiv.

Beim TSV Starnberg gibt es jetzt Yoga für Seniorinnen und Senioren

Ebenfalls neu ist der Kurs „Yoga für Senioren“, den Ingrid Jarosch-Optitz am Donnerstag (8.15 bis 9.15 Uhr) leitet. Überdies hat der TSV für die Senioren sein Angebot nochmals nachgeschärft: Die Kurse zur Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur (Montag bis Samstag als 30-Minuten-Vormittags-Kurs im Fitness-Studio) wurden in punkto Stabilität und Mobilität ergänzt. Wer sich im Ausdauerbereich verbessern will, kann noch bis Ende Mai an fünf Terminen pro Woche unter Anleitung auf dem Spinning-Rad (Indoor-Cycling) schwitzen. Den gesamten Kursplan sowie weitere Infos gibt es auf der Vereinshomepage www.tsv-starnberg.de. Telefonisch ist der TSV unter 08151-4611 (Geschäftsstelle) oder direkt im vereinseigenen Fitness-Studio (Telefon 08151-72037) zu erreichen. (kb)