Viele Erfolge und ein zweifacher König bei den Starnberger Feuerschützen

Teilen

Erfolgreich für die FSG: (v.l.) Schützenmeister Stefan Kawnik, König Philipp Kapsreiter, Vize-Königin Viktoria Stoll und Sportleiter Andreas Kawnik. © FSG Starnberg

Starnberg - Erneut gewinnt bei der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Starnberg ein erfahrener Schütze das Königsschießen. Zudem kann der Verein bei der Jahresendfeier über viele Erfolge berichten.

Die FSG Starnberg konnte auf ihrer traditionellen Jahresendfeier ihren alten König als neuen König 2022 feiern. Philipp Kapsreiter, der zweite Schützenmeister der FSG, errang erneut die Königswürde. Vizekönigin wurde Viktoria Stoll. Die Wanderpokale für die verschiedenen Disziplinen gingen an folgende Schützen: Viktoria Stoll (Luftgewehr), Stefan Kawnik (Luftpistole), Siegfried Holzapfel (Sportpistole) und Ingrid Stoll (KK100m).

Vordere Plätze für Starnberger Schützen bei er WM in Italien

Schützenmeister Stefan Kawnik konnte in seinem Rückblick mit Stolz von einigen sportlichen Erfolgen berichten. Auch dieses Jahr war das deutsche Team im Field Target bei der Weltmeisterschaft in Italien vertreten. Im Team schossen Karl und Stefan Kawnik. Bei der Einzelwertung waren auch Andreas Kawnik und Horst Rolla dabei. Stefan erreichte in der Einzelwertung den 9. Platz.

Trotz Einschränkungen konnten die Feuerschützen dieses Jahr wieder Großveranstaltungen ausrichten. So freuten sich die Organisatoren der FSG über viele Teilnehmerinnen beim Gaudamenschießen. Für das große Engagement, das Viktoria und Ludwig Stoll in der Vereinsarbeit geleistet haben, wurde beide mit dem Vereinsabzeichen in Silber ausgezeichnet. Die Fahnenabordnung des Vereins mit Anton Jost, Philipp Kapsreiter, Andi Kawnik und Peter Meier, vertraten den Verein schon mehrfach bei verschiedensten Anlässen und erhielten dafür das Abzeichen vom BSSB in Silber.

Ein Blick zurück auf das Vereinsleben der Starnberger Schützen

Das gesellschaftliche Vereinsleben kam ebenfalls nicht zu kurz. Die traditionelle Sonnwendfeier der FSG, zusammen mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein, war eine gelungene schöne Veranstaltung, bei der viele Gäste bei super Stimmung bis spät in die Nacht im Biergarten der Schießstätte gefeiert haben. Auch ein Ausflug nach Wolnzach ins Hopfenmuseum stand auf dem Programm der FSG. Einige Schützen haben sich bei bestem Herbstwetter nach längerer Pause wieder zu den Schützenfreunden nach Eppan aufgemacht. Die Musikanten der Feuerschützen haben die Feier der Königsproklamation mit stimmungsvollen Liedern begleitet und so die fröhliche Jahresabschlussfeier abgerundet. (kb)