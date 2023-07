Unterwassermäharbeiten im Weßlinger See können starten

Viele Spenden für Seebelüftung und Mähboot in Weßling

Von: Michèle Kirner

Im Herzen von Weßling: Der Weßlinger See ist in der Gemeinde ein emotionales Thema. © Kirner

Weßling – Der Weßlinger See liegt nicht nur herzförmig im Herzen Weßlings, daran hängt offensichtlich auch das Herz vieler Bürgerinnen und Bürger. Dank großzügiger Spenden sprudelt die Seebelüftung wieder – und demnächst könnte auch das Mähboot in See stechen, verkündete Bürgermeister Michael Sturm jüngst gegenüber unserer Zeitung.

Beides war aus Kostengründen aus dem Haushalt gestrichen worden. In der Ratsrunde wurden die Stimme für eine Sondersitzung für den Weßlinger See laut. Nach der Ankündigung im Juni, dass die Belüftung und das Mähboot gestrichen werden (Kosten etwa 20.000 Euro), ist mittlerweile ziemlich genau diese Summe als Spende für die Belüftung und das Mähboot auf dem Gemeindekonto eingegangen. „Einzelne haben bis zu 3.000 Euro gespendet“, freute sich Sturm. Außerdem sind im Haushalt für die Seepflege weitere 5.000 Euro hinterlegt.

Ausgezeichnete Wasserqualität des Weßlinger Sees

Vorausgegangen war die Entscheidung vom Haushalts-und Finanzausschuss gegen ein Mähboot. Aus Kostengründen. Auch die Seebelüftung wurde Opfer der Sparmaßnahmen der Gemeinde, die in diesem Jahr zirka vier Millionen Euro Schulden aufnehmen musste.



In der jüngsten Gemeinderatsitzung argumentierte Sturm das Abschalten der Belüftungspumpe wie folgt: „Das Wasserwirtschaftsamt hat uns eine ausgezeichnete Badewasserqualität bescheinigt.“ Außerdem verwies er auf die Ringkanalisation, die in den 70er-Jahren parallel zur Belüftung eingeführt worden sei, was sich sicherlich positiv auf die Wasserqualität ausgewirkt habe. „Der See kippt nicht innerhalb von zwei Wochen“, versicherte Sturm. Und die Gemeinde entnehme zusätzlich zu den Messungen vom Landratsamt alle zwei Wochen Wasserproben.

Inzwischen wurde der belüftende Springbrunnen in Seemitte bereits wieder eingeschalten, weil Bürger und Bürgerinnen dafür spontan Gelder überwiesen hatten. Das Mähboot war noch abgesagt – und wird nun doch demnächst die Unterwasserpflanzen kappen. „Der öffentliche Druck hinsichtlich der Unterwassermäharbeiten für den Weßlinger See“ wurde immer größer, nachdem die Schlingpflanzen im Sommer aufgrund der warmen Temperaturen dicht gewachsen seien, war auf der Gemeindeseite zu lesen.



Unterwassermäharbeiten im Weßlinger See können starten

Der Strom für die Wasserpumpe (Kosten etwa 9.000 Euro) ist mit den eingegangen 19.505 Euro Spendengeldern längst gedeckt. Auf den Überweisungen ist allerdings genau definiert, wofür die die Gelder gedacht sind – und für die Unterwassermäharbeiten sind bislang lediglich 3.560 Euro ausgewiesen, so Sturm. „Wir versuchen, die Spender zu kontaktieren und nachzufragen, ob ihre Spende auch für Mäharbeiten eingesetzt werden kann“, betonte er. Entsprechende Angebote für das Schneiden der Schlingpflanzen hat die Verwaltung Anfang des Jahres eingeholt. Die Kosten deckten die Geldgeschenke voraussichtlich ab. „Aus Sicht der Gemeinde werden wir auf Basis dieser Punkte die Unterwassermäharbeiten kurzfristig beauftragen, so dass schnellstmöglich die Mäharbeiten am See starten können“, berichtete Sturm.



Gemeinderätin Christina Mörtl-Diemer hatte während der Sitzung die Idee einer Sondersitzung geäußert. Sie wünscht sich, das Urteil unterschiedlicher Experten einzuholen, die unter anderem die Wasserqualität und die langsame Verlandung am Karpfenwinkel beleuchten. „Der See ist Gemeindeeigentum und es ist unsere Aufgabe, uns intensiv darum zu kümmern.“ Ob es zu einer Sondersitzung kommt, wird noch geprüft.