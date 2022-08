Viele Verkehrsteilnehmer in Gauting zu schnell unterwegs

Teilen

Die Polizei führt in Gauting eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer sind zu schnell unterwegs. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Gauting - Die Anwohner der Starnberger Straße in Gauting beschweren sich, weil viele Verkehrsteilnehmer aus Richtung Starnberg zu schnell unterwegs sind. Was die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung ermittelt.

Aufgrund zahlreicher Anwohnerbeschwerden, wonach in der Starnberger Straße die Autos aus Richtung Starnberg kommend oft viel zu schnell ortseinwärts fahren würden, führte die Gautinger Polizei am 11. August von 20 bis 22 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung noch vor dem Gautinger Ortschild in der Tempo-70-Zone durch.

In Starnberger Straße in Gauting überhöhte Geschwindigkeit gemessen

Dabei wurden insgesamt neun Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet, darunter befanden sich sechs mit Münchner Kennzeichen, zwei aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und eins aus Würzburg, aber dafür kein einziges Fahrzeug aus dem Landkreis Starnberg.

Nur drei Pkw-Fahrer waren in Gauting zu schnell unterwegs

Die interessanteste Erkenntnis für die kontrollierenden Polizeikräfte bestand eigenen Angaben jedoch darin, dass sich unter den neun gestoppten Fahrzeugen nur drei Pkw dafür aber sechs Motorräder befanden. Am schnellsten unterwegs waren zwei Motorradfahrer aus München, die mit 35 beziehungsweise mit 36 Stundenkilometern zu schnell unterwegs waren.

Die beiden Münchner Motorradfahrer im Alter von 53 und 64 Jahren müssen jeweils mit einem Bußgeld von 200 Euro und mit einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen. Alle neun wegen Geschwindigkeitsverstößen angehaltenen Fahrzeuge wurden auch in Sachen Motortuning insbesondere wegen zu lauter Auspuffanlagen überprüft. Hierbei konnten jedoch keinerlei Beanstandungen festgestellt werden.

Anwohner danken der Polizei für ihren Einsatz

Eine Besonderheit bei dieser Kontrollaktion war auch die Tatsache, dass zur Kontrollstelle der Gautinger Polizei, die sich innerorts befand, mehrere Anwohner kamen und sich explizit bei den Kollegen für deren Einschreiten vor Ort bedankten. (kb)