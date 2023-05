Viele Vorteile durch Vhs-Verbund Starnberg Ammersee

Von: Petra Straub

Neue Volkshochschule Starnberg Ammersee: Über den Zusammenschluss freuen sich Andrea Strolz, Christine Loibl, Christian Schiller und Tim Weidner (v.l.). © Petra Straub

Starnberg - Jetzt ist die Fusion vollzogen: Die Volkshochschulen Starnberg und Herrsching firmieren ab sofort als Volkshochschule Starnberg Ammersee. Der gleichnamige Verein ist im Vereinsregister eingetragen. Der Zusammenschluss soll das regionale Bildungsinstitut zukunftsfähig machen und sich zudem positiv auf das Kursangebot auswirken.

Die Hinweisschilder der Bildungsstätte am Bahnhofplatz 14 in Starnberg sind bereits angebracht. Die neue Fahne wurde dieser Tage von den ehemaligen Vorsitzenden der Volkshochschulen Starnberg, Tim Weidner, und Bürgermeister Christian Schiller aus Herrsching gehisst. Damit ist der Zusammenschluss perfekt. Nur noch die Installation eines hauptamtlichen Vorstands fehlt er soll in zwei Wochen gewählt werden. Die Bürgerinnen und Bürger von insgesamt acht Trägerkommunen (Andechs, Berg, Feldafing, Herrsching, Pöcking, Seefeld, Starnberg und Tutzing) mit 75.000 Einwohnern werden mit dem Kursangebot angesprochen. Eine Ausweitung durch andere Gemeinden ist möglich, erläuterten die Verantwortlichen bei einem Pressetermin.

Verschlankung der Verwaltung schafft Luft für Projektkonzeption

Vom Vorschlag der Volkshochschule Herrsching bis zur Umsetzung sei es eine „spannende Zeit“ gewesen, erinnerte Tim Weidner dabei. Den Grund für die Fusion nannte Schiller: Durch den Zusammenschluss steigen die Landeszuschüsse, wodurch das Angebot erhalten und sogar erweitert werden kann. Durch die Verschlankung der Verwaltung sollen Kapazitäten für die Konzeption neuer Kurse frei werden, für Jugendbildungsprojekten etwa zu den Themen Nachhaltigkeit und Demokratie. Schiller sprach die soziale Verantwortung der Kommunen an, der man mit den Kursen nachkomme, und in dem Zusammenhang die Bedeutung niederschwelliger Bildungsangebote für die Bevölkerung als Grundlage für Freiheit. Noch mehr Integrationskurse will die Volkshochschule Starnberg Ammersee in Zukunft anbieten und bei der Suche nach Dozenten gleich das neue, größere Netzwerk nutzen.

Der Aufsichtsrat der neuen Volkshochschule Starnberg Ammersee

Den Aufsichtsrat der Volkshochschule Starnberg Ammersee bilden Vertreter aus allen acht Trägerkommunen: 2. Bürgermeister Robert Klier aus Andechs, 3. Bürgermeisterin Elke Link aus Berg, 2. Bürgermeister Matthias Schremser aus Feldafing, 1. Bürgermeister Christian Schiller aus Herrsching, 3. Bürgermeister Wolfram Staufenberg aus Pöcking, 1. Bürgermeister Klaus Kögel aus Seefeld, Tim Weidner aus Starnberg und Dr. Verena von Jordan-Marstrander aus Tutzing.