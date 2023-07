Virtuelles Brauerlebnis in der Klosterbrauerei Andechs

Von: Alma Bucher

Spannende Sache: Die Teilnehmer, unter anderem Abt Johannes Eckert, schauten sich mit den Brillen virtuell in der Brauerei, hier im Sudhaus, um. © Andrea Jaksch

Andechs – Die Klosterbrauerei Andechs, eine der ältesten und renommiertesten Brauereien Deutschlands, hat sich dem digitalen Zeitalter angepasst und bietet nun Besuchern eine einzigartige Erfahrung: eine Führung durch ihre Brauereigebäude mit Hilfe von Virtual Reality-Technologie.

Dieses innovative Konzept ermöglicht es den Gästen in die faszinierende Welt des Bierbrauens einzutauchen und gleichzeitig die Tradition und Geschichte des Klosters Andechs zu erleben. „Wir hatten uns schon lange Gedanken darüber gemacht, wie man Bierbrauen besser darstellen kann“, erklärte Brauereichef Alexander Reiss.

Zusammen mit dem Start-Up „Timeride Go!“ entstand eine unvergessliche Erfahrung, die jeder einmal probiert haben sollte. Denn alle Sinne werden geweckt. „Man muss das Brauen riechen können, muss es fühlen.“ Dies war bei den bisherigen Führungen durch Sudhaus, Lagerkeller und Abfüllung zwar schon der Fall, aber die VR-Brille ermöglicht den Besuchern jetzt auch 360-Grad-Einblicke, die sonst nur den Mitarbeitern vorbehalten sind. Zu viel soll nicht verraten werden, aber die Besucher sehen zum Beispiel, wie das Bier kocht und die Hefe zugesetzt wird.



Los geht‘s! An der ersten Station gibt es VR-Brillen

An der ersten Station, der alten Schreinerei am Fuß des Heiligen Berges, gibt es für alle Teilnehmer die VR-Brillen auf die Nase. Dann wird die Geschichte des Klosters Andechs erläutert. Die virtuelle Führung beginnt mit einer Einführung in die Geschichte des Klosters Andechs, das seit Jahrhunderten ein Zentrum der Braukunst ist. Die Besucher erfahren mehr über die Traditionen und den Stellenwert des Klosters in der bayerischen Brauereiszene. Den Gästen wird die Entwicklung ein wenig erklärt. Von den Anfängen der Brautradition bis hin zu modernen Brautechniken.



Virtueller Reality-Rundgang in der Klosterbrauerei: Mit dabei waren Abt Johannes Eckert, Lisa Schulz, Alexander Reiss und Jonas Rothe von „TimeRide GO!“. © Andrea Jaksch

In der nächsten Station erhalten die Besucher eine virtuelle Einführung in die verschiedenen Schritte des Brauprozesses. Von der Auswahl der hochwertigen Zutaten, wie Hefe und Malz, bis hin zur Gärung und Reifung des Bieres - die Klosterbrauerei Andechs gewährt einen faszinierenden Einblick in die Kunst des Brauens. Die Besucher erhalten einen Rundgang durch die modernen Brauereianlage der Klosterbrauerei Andechs. Dort erfahren sie auch mehr über die aktuellen Produktionsprozesse und die Qualitätssicherung, die dazu beitragen, dass Andechs-Biere zu wahren Meisterwerken werden.



Nachdem die Besucher die virtuelle Reise durch die Klosterbrauerei Andechs abgeschlossen haben, erwartet sie als krönender Abschluss ein echtes Beertasting (wer mag, kann das dazu buchen, muss aber nicht). Hier haben sie die Möglichkeit, eine Auswahl der exquisiten Andechs-Biere zu probieren und ihr frisch erworbenes Wissen über das Brauen mit einem authentischen Geschmackserlebnis zu verbinden.



8.000 Arbeitsstunden in 45-Minuten-Beitrag investiert

Drei Monate intensive Arbeit stecken in dem Produkt, erzählte „Timeride Go“-Geschäftsführer Jonas Rothe. Auch für das Unternehmen war das Neuland, sagte er, denn die Firma hatte sich allein auf historische Geschichten spezialisiert. Diese gibt es ja auch in Andechs. 8000 Arbeitsstunden stecken in dem 45-Minuten-Beitrag, 20 Menschen waren in die Produktion eingebunden, erklärte Lisa Schulz, die auch die Beiträge vertont hat. Geholfen hat natürlich auch Brauereichef Reiss, bei dem das Produktionsteam eine wohl achtstündige Brauereiführung mitgemacht hat, bevor alle Bilder im Kasten waren. „Gefolgt von einer vierstündigen Bierprobe“, erzählte Rothe lachend.

Virtual-Reality-Führungen in Andechs online buchen

Für die Führungen wird eine Online-Buchung empfohlen. Im Juli: freitags bis sonntags um 10 und 13 Uhr für jeweils 90 Minuten, um 9, 12 und 15 Uhr für jeweils 45 Minuten. Ab August finden die Führungen täglich statt. Tickets, es gibt auch Familienkarten, sowie Infos gibt es online unter www.timeride.de/andechs.