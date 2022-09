Vize-Landrat begrüßt neue Nachwuchskräfte

Teilen

v.l.n.r.: Ausbildungsbeauftragte Katrin Schwaighofer, Josefine Höck, Renate Breuninger (Teamleitung Personal), Nele Wagner, Sophia Marsch, Magdalena Schmidberger, Johannes Schüller, Veronika Lambl, Emilie Kümmelschuh, stellvertretende Landrat Matthias Vilsmayer und Annika Steinitz (stellv. Leiterin der Haupt- und Personalverwaltung). © Landratsamt Starnberg

Landkreis - Neun Nachwuchskräfte haben am 1. September ihre Ausbildung im Landratsamt Starnberg begonnen. In den nächsten Jahren können sie sich von den abwechslungsreichen Tätigkeiten eines Landratsamtes überzeugen. Begrüßt wurden die Nachwuchskräfte von Matthias Vilsmayer, dem Stellvertreter des Landrats. Bei einem gemeinsamen Mittagessen fand das erste Kennenlernen statt.

„Seien Sie neugierig. Finden Sie heraus, wo Ihre Fähigkeiten am besten zum Einsatz kommen. “ so Vilsmayer bei der Begrüßung .Sophia Marsch, Josefine Höck, Nele Wagner, Magdalena Schmidberger, Johannes Schüller und Jonas Pöltl absolvieren die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten. Ihre Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Emilie Kümmelschuh, Veronika Lambl und Louisa Creydt haben die Beamtenlaufbahn eingeschlagen und lassen sich in einer zweijährigen Ausbildung zur Verwaltungswirtin/zum Verwaltungswirt ausbilden. Während ihrer Ausbildung werden die Nachwuchskräfte die verschiedenen Bereiche des Landratsamtes durchlaufen. Wenn im Oktober alle neuen Nachwuchskräfte ihren Dienst angetreten haben, werden im Landratsamt insgesamt 53 Auszubildende und Studierende betreut. Zeitgleich mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres beginnt auch die Auswahl für die Ausbildungsplätze im kommenden Jahr.

Kreisbote