Volkshochschule Starnberg verabschieden langjährige Vorstandsmitglieder

Die Volkshochschule zeichnet langjähriges ehrenamtliches Engagement aus: (v.l.) Tim Weidner, Brigitte Grande, Karin Bergfeld, Winfried Wobbe und Elke Link. © vhs Starnberg Ammersee

Starnberg - Die neue Volkshochschule Starnberg Ammersee startet in die Zukunft. Zum Wechsel in die neue Ära gibt es in Feldafing einen Abschiedsabend für die langjährig ehrenamtlich Tätigen.

Bei einem Abendessen Feldafing wurde der Vorstand der ehemaligen Volkshochschule Starnberger See für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für die Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Der scheidende Vereinsvorstand hat nicht nur die Volkshochschule Starnberger See viele Jahre geführt, sondern sie auch durch die Fusionsphase gesteuert und den Start der neuen begleitet.

Tim Weidner ist jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vhs Starnberg Ammersee

Verabschiedet wurden die Vorstandsmitglieder der Vhs Starnberger See, der Vorsitzende Tim Weidner, 2. Vorsitzende Brigitte Grande und 3. Vorsitzende Elke Link. Weiter Schatzmeister Winfried Wobbe und Schriftführerin Karin Bergfeld. Tim Weidner ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der neuen gemeinsamen Volkshochschule Starnberg Ammersee und Christine Loibl Geschäftsleiterin.

Nach der Fusion der Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching hat der Vorstand der bisherigen Vhs Starnberger See bis zur Ernennung eines hauptamtlichen Vorstands ein Übergangsmandat. Der Aufsichtsrat der neuen Volkshochschule trat bereits Ende Mai ins Amt, am 31. Juli wurde der hauptamtliche geschäftsführende Vorstand bestellt.

Ziel erreicht: Bildung für alle zu sozial verträglichen Preisen

In Feldafing dankte Tim Weidner den Vorstandsmitgliedern für ihr langjähriges Ehrenamt. Sie alle hatten das Vertrauen der Trägerkommunen für diese wichtige Aufgabe, die Erfüllung des öffentlichen Weiterbildungsauftrages. Tim Weidners eigener Start als Vorstandsvorsitzender im Oktober 2020 fiel mit der Corona-Pandemie in unruhige Zeiten. Bald folgten die ersten Fusionsgespräche, dann der Krieg gegen die Ukraine. Die Krisenbewältigung habe die Vhs sehr gefordert. Und doch habe die Volkshochschule ihr Ziel erreicht: Bildung für alle zu sozial verträglichen Preisen. Tim Weidner betonte die Bedeutung, relevante und kontroverse Themen aufzugreifen. Volkshochschule arbeite interkulturell, vhs-Bildung müsse anregend und leicht zugänglich sein, die Volkshochschule müsse die Menschen gewinnen. Er dankte den Mitgliedern des Vorstands, die ihre Verantwortung sehr ernst genommen haben, sich in besonderer Weise eingesetzt und die vhs geprägt haben. Die Bürgerinnen und Bürger, die Volkshochschule Starnberg Ammersee, Dozentinnen und Dozenten, die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sind ihnen zu großem Dank verpflichtet.

Dankesurkunden für engagierte Vorstandsmitglieder der Vhs Starnberg

Als Anerkennung für ihre langjährige und engagierte Arbeit im Vorstand der Vhs Starnberger See überreicht Tim Weidner Dankesurkunden. Elke Link, 3. Vorsitzende und Dritte Bürgermeisterin in Berg und Karin Bergfeld, Schriftführerin, Gemeinderätin und Kulturreferentin in Feldafing waren mit 15 Jahren am längsten im Amt. Mit der silbernen Ehrennadel und Ehrenurkunde des Bayerischen Volkshochschulverbandes erhielten sie eine besondere Auszeichnung.

Tim Weidner dankt Brigitte Grande, die sich seit 2014 als 2. Vorsitzende und langjährige Kulturreferentin in Tutzing stark für die Belange und Weiterentwicklung der vhs eingesetzt hat. Er dankt ebenfalls Winfried Wobbe, Stadtrat in Starnberg, seit 2017 Schatzmeister und als Zahlenmensch prädestiniert für dieses Amt. Zuvor war Winfried Wobbe viele Jahre als Rechnungsprüfer für die Vhs tätig. Auch der Vorsitzende Tim Weidner wurde mit einer Urkunde geehrt. Die 2. Vorsitzende Brigitte Grande dankte ihm für sein großes Engagement und die sehr angenehme Zusammenarbeit im Gremium. Für Tim Weidner, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Elke Link, zweite stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, geht die Arbeit im neuen Gremium Aufsichtsrat weiter. An dem lauen Sommerabend waren sich aber alle einig, dass ihr Engagement für die Volkshochschule nicht enden werde. Als Delegierte oder Beratende bleiben sie der Volkshochschule Starnberg Ammersee weiterhin verbunden. (kb)