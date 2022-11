Volkstrauertag am 13. November: Einladung zu Gedenkveranstaltungen und Gottesdiensten

Von: Alma Bucher

Zum Volkstrauertag laden die Stadt Starnberg und der VDK Ortsverband Starnberg zur alljährlichen Gedenkveranstaltung ein. © Angelika Warmuth

Starnberg - Am Sonntag, 13. November 2022, ist Volkstrauertag. An diesem Tag gedenken die Menschen der Millionen gefallenen Soldaten und all jener, die ihr Leben wegen ihrer Überzeugung als Pazifisten, Kriegsdienstverweigerer oder Deserteure verloren haben. Doch der Volkstrauertag lässt auch Raum für Hoffnung. Hoffnung auf Frieden und Versöhnung, auf Ruhe und Wertschätzung untereinander.

Um diesem Anlass mit Respekt zu begegnen, laden die Stadt Starnberg und der VDK Ortsverband Starnberg zur alljährlichen Gedenkveranstaltung ein:



09:30 Uhr Gedenkgottesdienst in der Evangelischen Friedenskirche, Starnberg



10:15 Uhr Gedenkgottesdienst in der Katholischen Pfarrkirche St. Maria, Starnberg



11:30 Uhr Gedenken am Kriegerdenkmal im Waldfriedhof



Für das Totengedenken am Kriegerdenkmal im Waldfriedhof ist folgender Ablauf geplant:



- Einzug der Fahnen

- Choral

- Ansprache Erster Bürgermeister Patrick Janik

Kranzniederlegung der Stadt Starnberg zusammen mit Reinhard Dirr vom VdK



- Ansprache Landrat Stefan Frey, Kranzniederlegung des Landkreises Starnberg



- Ansprache Brigadegeneral Rainer Simon, Kranzniederlegung der Bundeswehr (während der Kranzniederlegung der Bundeswehr Lied vom „Guten Kameraden“)



- Nationalhymne, Bayernhymne

- Abzug der Fahnen

Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Fahnenabordnungen der Vereine und Verbände werden gebeten, sich um 10 Uhr vor dem Portal der Kath. Pfarrkirche St. Maria bzw. um 11.20 Uhr vor dem Eingang zum Waldfriedhof, Josef-Sigl-Straße, einzufinden. In diesem Jahr wird kein Shuttle-Bus zum Waldfriedhof fahren. Die Stadtverwaltung bittet darum,

angesichts der Corona-Lage mit eigenen Fahrzeugen zu fahren oder kleine Fahrgemeinschaften zu bilden.

Übersicht Gottesdienste und Gedenken:

12.11.2022, 18 Uhr, Mariä Heimsuchung Perchting, Vorabendmesse in Gedenken an die Opfer

von Krieg und Terror, anschließend Prozession zum Kalvarienberg.



13.11.2022, 10 Uhr, Söcking, Gedenken an die Opfer von Krieg und Terror am Kriegerdenkmal

mit Kranzniederlegung in der Kirche St. Ulrich, Söcking.



13.11.2022, 8.45 Uhr, St. Michael Hanfeld, Hl. Messe, anschließend Gedenkfeier an die Opfer von



Krieg und Terror am Kriegerdenkmal.



13.11.2022, 9.15 Uhr, St. Christophorus Percha, Gottesdienst, anschließend Gedenken am Kriegerdenkmal.



13.11.2022, 10.15 Uhr, St. Maria Starnberg, Hl. Messe, anschließend Gedenkfeier für die Opfer



von Krieg und Terror am Kriegerdenkmal am Waldfriedhof.



13.11.2022, 15 Uhr, St. Alto Leutstetten, Hl. Messe, anschließend Gedenkfeier am Kriegerdenkmal. In Wangen findet dieses Jahr kein Gottesdienst und kein Gedenken zum Volkstrauertag statt.