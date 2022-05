Voll beladener Betonmischer landet in Gauting im Maisacker

In Gauting landet ein voll beladener Betonmischer im Graben. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Gauting - Durch ein waghalsiges Fahrmanöver mit einem voll beladenen Betonmischer landet ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Lkw beim Abbiegen in Gauting im Maisacker.

Wie die Polizei Gauting mitteilt, ereignete sich der Unfall um 11 Uhr auf der Staatsstraße 2069 zwischen den Anschlussstellen Oberbrunn West und Unterbrunn West. Der Vorfall zog im Anschluss eine Vollsperrung der Staatsstraße 2069 in diesem Bereich nach sich. Der 44-jährige Fahrer eines mit Betonmischer-Lkw aus München Pullach hatte in Hochstadt eine Ladung Flüssigbeton geladen und wollte im Anschluss von Hochstadt kommend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Gilching/A 96 einbiegen.

Mit Betonmischer als Geisterfahrer auf der Gegenfahrbahn

Doch anstatt bis zur Haltelinie an der Staatsstraße zu fahren und dort stehenzubleiben, vollzog der Fahrer ein unzulässiges und waghalsiges Manöver, indem er quasi ohne seine Geschwindigkeit wesentlich zu verringern als Geisterfahrer auf die Gegenfahrbahn in Richtung Hochstadt wechselte, um im Anschluss auf die Ausleitungsspur der Staatsstraße in Fahrtrichtung Hochstadt zu fahren. Von dort überfuhr er anschließend die durchgezogene Fahrbahnlinie der Staatsstraße, um in Richtung Gilching weiterzufahren.

Lkw bleibt auf der Seite liegen

Dabei unterschätzte er in dieser Linkskurve bei der von ihm gefahrenen Geschwindigkeit die Fliehkräfte seines 30-Tonner-Lkws , so dass dieser nach rechts außen in den angrenzenden Acker umstürzte und dort schwer beschädigt auf der rechten Seite liegen blieb. Der 25-jährige Fahrer eines nachfolgenden Lkw aus Augsburg, der in Richtung A 96 unterwegs war, hatte den Unfall in seiner gesamten Entstehung beobachten können und hatte sich zuvor noch über dieses waghalsige Manöver seines Kollegen gewundert.

Fahrer steigt mit Hilfe eines Kollegen über das Schiebedach aus

Er leistete im Anschluss sofort erste Hilfe, nachdem er dem verunglückten Fahrer beim Heraussteigen über das Schiebedach der Fahrerkabine geholfen hatte.

Betonmischer wird mit einem Kran geborgen

Der 44-jährige Fahrer aus München hatte glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten und kam zur weiteren Untersuchung ins Starnberger Krankenhaus. Die Bergung des umgestürzten Betonmischers erfolgt mit einem Kran, zu dessen Abtransport ist zudem ein Spezialabschleppfahrzeug erforderlich. Die Bergung samt Abtransport wird noch etwa vier bis fünf Stunden in Anspruch nehmen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 150.000 Euro belaufen.

Die Feuerwehren aus Unterbrunn, Oberbrunn und Gauting sind mit 20 Einsatzkräften zur Absicherung der Unfallstelle und zum Sichern auslaufender Betriebsstoffe vor Ort. (kb)