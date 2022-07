Volle Fahrt voraus: Landräte aus Starnberg und Bad Tölz informierten sich über die ExpressBus-Linie X970

Von: Florian Ladurner

Begaben sich mit dem Schiff und der ExpressBus-Linie X970 auf eine historische Spurensuche (v.l.): Isabell Bauch, Christoph Winkelkötter (gwt Starnberg), Matthias Schmid, Josef Niedermaier, Michael Lindmair, Isabella Weber (Leiterin Mobilitätsmarketing), Landrat Stefan Frey, Michael Müller und Andreas Wüstefeld. © Ladurner

Landkreis - Das Wort der Stunde ist derzeit „Zeitenwende“. Seit Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag das berüchtigte Wort in den Mund nahm, um einen Umschwung der außen-und sicherheitspolitischen Linie der Bundesrepublik anzukündigen, wird der Begriff fast schon inflationär für jegliche Art der Veränderung verwendet. In vielen Situationen mag der Terminus als unpassend erscheinen. Im Falle der Buslinie X970 eignet sich das Wort „Zeitenwende“ allerdings recht gut. Sogar in doppelter Hinsicht: Zum einen bieten die Landkreise Starnberg und Bad-Tölz-Wolfratshausen ihren Bewohnern zum ersten Mal eine direkte Busverbindung zwischen zentralen Knotenpunkten an und stellen damit eine direkte Anbindung zwischen den beiden Regionen her. Zum anderen stellt auch die Taktverbindung einen Quantensprung für die Mobilität in den Landkreisen dar.

Unlängst konnten politische Vertreter aus beiden Landkreisen, das Mobilitätsmarketingteam des Starnberger Landratsamtes sowie Repräsentanten der gwt Starnberg sich ein näheres Bild von dem Angebot und den sich daraus ergebenden Freizeitmöglichkeiten machen. Im Rahmen einer Hop-on/Hop-off-Tour begaben sich Landrat Stefan Frey und sein Amtskollege aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Josef Niedermaier, auf historische Spuren von Monarchie und Brauchtum. Michael Müller, Erster Bürgermeister von Geretsried, lud die Gruppe ins örtliche Stadtmuseum ein. Zuvor unternahm man mit der MS Seeshaupt eine kurze Schifffahrt von Starnberg nach Berg, wo Isabell Bauch und Christoph Winkelkötter den königlichen Audiospaziergang näher vorstellten. In Wolfratshausen stand ein Besuch des Stadtarchivs auf dem Programm. Im Tölzer Stadtmuseum, wo die Fahrt ihr Ende nahm, konnten die Teilnehmer Wissenswertes rund um die historische Entwicklung der Kurstadt erfahren. Neben Kultur und kollegialem Austausch stand natürlich auch die Vorstellung der ExpressBus-Linie auf dem Programm. Diese ist seit Dezember 2021 in Betrieb und wird im Rahmen des Programms „Landesbedeutende Buslinien“ vom Freistaat mit einer finanziellen Förderung bedacht.

Die von Landrat Frey und den Vertretern aus beiden Landkreisen unternommene Tour stand unter dem Motto „Mit der X970 auf den historischen Spuren von Monarchie und Brauchtum“. Die vorgenommenen Stopps während der Fahrt mit dem Bus wurden genutzt, um die Vorzüge der Linie für beide Landkreise hervorzuheben und Beispiele aufzuzeigen, wie der Tourismus in beiden Regionen von dem neuen ExpressBus-Angebot profitieren kann., Die Landräte Frey und Niedermaier lobten die effiziente Linienführung der Buslinie sowie die kurzen Reisezeiten, die sich auch für den berufsmäßigen Pendelverkehr gut eignen. Repräsentanten der Tourismusorganisationen beider Landkreise informierten die Teilnehmer über die bedeutsame Geschichte der Monarchie in den Regionen und gaben auch Einblick in traditionelle Berufsbilder. Des Weiteren wurden auf der Fahrt Ideen ausgetauscht, um die Expressbus-Linie und das Tourismusangebot in den Regionen noch besser vernetzen zu können.

Wissenswertes zum ExpressBus X970

Die ExpressBus-Linie X970 fährt werktags im 20-Minuten-Takt zwischen der Haltestellte Starnberg See und dem Tölzer Bahnhof. Angebunden sind auch Haltestellen in Wolfratshausen und Geretsried sowie Halte in Berg, Aufkirchen und Dorfen. Im Starnberger Stadtgebiet kann man neben der Seehaltestelle auch am Haltepunkt Landratsamt/Seebad zusteigen. An Sonn-und Feiertagen verkehrt der ExpressBus im 60-Minuten-Takt. Wochentags starten die ersten Verbindungen schon um 04.49 Uhr (jeweils ab Starnberg). Sonntags sowie an Feiertagen um 07.29 Uhr. Die letzte Fahrt ist werktags um 22.09 Uhr. Der Expressbus X970 ermöglicht eine umstiegsfreie und schnelle Busverbindung zwischen den S-Bahnhaltestellen Starnberg See (S6) und Wolfratshausen (S7). In Bad Tölz besteht eine dirkete Anbindung an das Angebot der Bayerischen Regionalbahn.



Innerhalb des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen wird die Verbindung der Städte Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz gestärkt. Am Bahnhof Wolfratshausen besteht zudem eine Umsteigemöglichkeit zur neuen ExpressBus-Linie X320, die Richtung Oberhaching fährt.



Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird durch die neue ExpressBus-Verbindung die Anbindung an das Nordostufer des Starnberger Sees verbessert und aufgewertet. Im Landkreis Starnberg wiederum wird durch den ExpressBus X970 die Anbindung an das Oberland weiter ausgebaut.



Insgesamt sind werktags neun Busse im Einsatz, an Sonn-und Feiertagen sind es drei Busse. Betrieben werden diese vom Verkehrsunternehmen Geldhauser. Die Betriebskosten belaufen sich im Jahr auf 2.171.000 Euro. Der Landkreis Starnberg trägt hierbei rund 648.000 Euro pro Jahr.

