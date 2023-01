Volles Freizeit-Programm im Jugendtreff in Starnberg

Teilen

Der Jugendtreff in Starnberg lädt dieses Jahr zu vielen Freizeitaktionen ein. Auch eine Fahrt in den Skyline-Park ist geplant. (Symbolfoto) © Dmytro Betsenko/Imago

Starnberg - Das neue Jahr hat begonnen und der Jugendtreff Nepomuk in Starnberg hat sich wieder ein vielseitiges und umfangreiches Programm überlegt. Es sind viele Aktionen geplant, zu denen die Besucherinnen und Besucher einfach dazu kommen und spontan mitmachen können.

So können am Freitag, 3. Februar, alle Sportbegeisterten an einem professionellen Tischtennis Training teilnehmen und sich von dem ehemaligen, erfolgreichen Tischtennistrainer des SV Söcking, Peter Lietzenmaier, Tricks zeigen lassen – eine Ballmaschine ist auch am Start. Mitgebracht werden muss nichts. Wer einmal in den schnellen Sport hineinschnuppern möchte, kann gerne zwischen 15 und 17 Uhr im Jugendtreff vorbeikommen. Wer an diesem Tag keine Zeit hat: das Tischtennis Training wird noch einmal am Freitag, 3. März (selbe Zeit, selber Ort) stattfinden.

Jugendtreff Nepomuk in Starnberg plant Ausflug in den Skyline-Park in Rammingen

Ein weiterer Programmpunkt ist eine Fahrt in den Skyline-Park nach Rammingen am Montag, 3. April. Alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren können sich für den großen Achterbahn-Spaß anmelden. Zusätzlich finden noch weitere Aktionen, wie eine Schnitzeljagd im Jugendtreff und durch Starnberg, ein Ausflug zum BayernLAB (24. März), ein Fußballturnier (18. Februar) im Jugendtreff oder eine Projektwoche zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus (20. März bis 2. April) statt.

Jugendtreff ist am 4. Februar wieder für alle Jugendlichen geöffnet

Außerdem hat der Treff auch wieder regelmäßig alle zwei Wochen am Samstag geöffnet, immer von 14 bis 20 Uhr. Nächster Termin ist am 4. Februar. Natürlich können alle Interessierten zwischen 12 und 27 Jahren auch so in den Jugendtreff, zu den gewohnten Öffnungszeiten, zum Ratschen, Chillen oder Billard spielen, kommen.

Alle weiteren Angebote und Termine sind auf der Homepage des Jugendtreffs www.nepomukstarnberg.de oder auf den Socialmedia-Kanälen zu finden. (kb)