Volleyball: Damen des TV Planegg-Krailling verlieren Heimauftakt gegen Meister Dingolfing mit 1:3

In den ersten beiden Sätzen war die Blockarbeit der TVP-Damen sehr gut. © hal

Planegg-Krailling – Nichts zu holen gab es für die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling im ersten Heimspiel der Saison. Gegen den amtierenden Volleyball-Zweitliga-Meister TV Dingolfing unterlagen die Schützlinge von Chefcoach Josef Wolf mit 1:3 (25:21, 23:25, 18:25, 15:25).

„Wir mussten improvisieren. Dafür haben wir das gut hinbekommen“, meinte Wolf, nachdem er aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle sein Team erheblich umbauen musste.

Die Gastgeberinnen liefen im ersten Satz schnell einem Rückstand hinterher. Die TVP-Damen bewiesen aber Moral und kämpften sich wieder heran. Mit starken Nerven und guten Aufschlägen drehten sie den Durchgang dann sogar noch in einen 25:21 Erfolg. Im zweiten Satz reichte es dann nicht ganz. Die Würmtalerinnen mussten mit 23:25 den Satzausgleich hinnehmen. In Durchgang drei und vier bekamen die Gäste aus Niederbayern dann zunehmend Oberwasser. Die TVP-Damen kamen so nur auf 18 und 15 Zähler und das reichte nicht, um Dingolfing den Sieg streitig machen zu können.

Am heutigen Samstag (19 Uhr) geht es für Planegg-Krailling gleich mit einem Heimspiel weiter. Im Feodor-Lynen-Gymnasium erwarten sie den SV Lohhof zum Derby.

Roland Halmel