Volleyball-Regionalturnier In Kempfenhausen war voller Erfolg

Teilen

Aus der Sicht des TSV Starnberg ist die Kooperation mit dem Gymnasium Kempfenhausen sehr werthaltig, weil etliche Schüler für den Sportverein im Wettkampfbetrieb antreten. Der Aufbau einer Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) in diesen unruhigen (Corona-)Zeiten war schwierig, ist aber dank großem Einsatz von Schülern, Lehrern und Vereinstrainern sehr gut gelungen. © TSV Starnberg

Starnberg - Die European Championships werfen ihre Schatten voraus. Mehrere Europameisterschaften, darunter auch Beach-Volleyball, werden im August in München stattfinden. Der Bayerische Volleyballverband hat sich dazu eine besondere Turnierreihe ausgedacht, um vor allem Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse für den Sport zu begeistern. In Regionalturnieren, die Sportvereine ausrichten, können sich die Schulen für das Finalturnier an der Münchner ZHS (20. Juli) qualifizieren.

Ein solches Regionalturnier organisierte letzte Woche das Landschulheim Kempfenhausen zusammen mit dem TSV Starnberg. Da das Wetter für einen Wettkampf im Sand nicht gut genug war, wurde in der Brunnangerhalle im Format vier gegen vier Mixed gespielt. Nach abwechslungsreichen Spielen im Modus jeder gegen jeden stand das Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching als ungeschlagener Sieger und damit als Finalteilnehmer fest. Auf Platz zwei und drei kamen die Teams vom Landschulheim Kempfenhausen, gefolgt von den beiden Vertretungen der Isar-Loisach-Realschule. TSV-Geschäftsführer Benedikt Pohlus dankte der Volleyball-Abteilung, insbesondere Katharina Alamati und Anthrin Schäfle, für die Durchführung des Spieltags. Ebenfalls großen Applaus erhielt Andreas Bergmann, der seitens des Landschulheims die Koordination und Turnierleitung innehatte. Bereits im Vorfeld des Turniers hatte sich Bergmann sehr für den Volleyballsport engagiert und zusammen mit dem TSV eine Arbeitsgemeinschaft (SAG) auf den Weg gebracht. „Der TSV ist sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit zur Zusammenarbeit bekommen haben“, so Pohlus. Ein großes Dankeschön ging an die Bürgerstiftung des Landkreises Starnberg, die das gesamte Schulprojekt des Vereins unter dem Namen „Future Class of 22“ finanziell unterstützt. Nach dem erfolgreichen Turnier formulierte Andreas Bergmann seinen Wunsch an den Volleyball-Verband: „Das Format ist gut. Daher sollte die Turnierreihe auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.“

Kreisbote