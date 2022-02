Volleyball: Verband änderte Entscheidung - Kein Abstieg in den bayerischen Ligen

Teilen

Volleyball-Spielbälle liegen auf einem Haufen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landkreis - Der Protest unter den Volleyball-Vereinen in Bayern war groß nach der Entscheidung des Bayerischen Volleyball-Verbands (BVV), die Saison nicht nur durchziehen, sondern auf jeden Fall auch mit Auf- und Absteigern werten zu wollen. Der Verband ruderte jetzt aber zurück und verkündete nach einer Sitzung des Spielausschusses, dass der Abstieg für alle Ligen von der Bayernliga an abwärts ausgesetzt wird.

„Der Spielausschuss hofft, mit diesen Entscheidungen den Druck von den Mannschaften zu nehmen und dennoch einen Aufstieg über den Wettkampf zu ermöglichen“, erklärte der BVV. Für Vereine, die ihre Teams aus Sicherheitsgründen aus der Saison zurückziehen möchten, wurden zudem die dafür gültigen Regeln festgelegt. Der Rückzug – ohne Bußgeld und Abstieg – muss bis spätestens 15. Februar beim zuständigen Spielwart erfolgen, die Spiele werden 0:3, 0:75 gewertet. „Der Nicht-Abstieg gilt auch für Teams, die bereits zurückgezogen haben“, ergänzte der BVV. An der Saisonfortsetzung im Modus mit Hin- und Rückspielen sowie an den Aufsteigern hält der Verband indessen fest, wobei Relegationen entfallen. Für bisher abgesagte Spiele müssten von der Heimmannschaft bis 15. Februar zwei Terminvorschläge angeboten werden, an denen beide Mannschaften spielfrei sind, wobei auch Spieltage unter der Woche möglich sind, so der BVV. Ab März entfalle die Möglichkeit, Spiele ohne Grund abzusagen beziehungsweise zu verschieben. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.volleyball.bayern.