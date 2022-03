Vollsperrung der Brücke in der Kirchstraße in Tutzing bleibt bis Jahresende bestehen

Tutzing - Seit Anfang vergangener Woche ist die Brücke über den Martelsgraben in der Kirchstraße in Tutzing komplett gesperrt. Das soll voraussichtlich bis Jahresende so bleiben, teilt die Gemeinde mit.

Das Bauwerk ist sanierungsbedürftig. Deshalb dürfen die Brücke größere Fahrzeuge seit einigen Jahren nicht mehr passieren und ist sie seit vergangenem Jahr nur noch einspurig befahrbar. Die Sanierungsplanung ist nun weitgehend abgeschlossen. wie die Kommune mitteilt, führten die Voruntersuchungen zu dem Entschluss, dass die gesperrte Brücke vor dem Beginn der Sanierung nicht mehr für den Verkehr freigegeben wird.

Sanierung der Brücke in Tutzing soll bis Jahresende fertig sein

„Schnellstmöglich soll nun mit der Sanierung begonnen werden, um bis zum Jahresende die Arbeiten abzuschließen zu können“, erklärt die Gemeinde. Die im Zuge der Voruntersuchungen entstandene Baugrube wird vor Baubeginn nicht mehr geschlossen, um eine ungleiche Belastung des Bauwerks zu verhindern. Die Sanierungsarbeiten werden ebenfalls unter Vollsperrung durchgeführt, sodass die Brücke voraussichtlich bis Ende des Jahres gesperrt sein wird.

Fußweg muss erst zum Beginn der Sanierung gesperrt werden

Sobald mit den Sanierungsarbeiten begonnen wird, muss auch der Fußweg unterhalb der Brücke zur Sicherheit gesperrt werden. Der Verkehr wird derzeit umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.