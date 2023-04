Vollsperrung in Weßling erst nach Ostern

Die Brückensanierung in Weßling verzögert sich. Deshalb erfolgt die Vollsperrung erst nach Ostern. (Symbolbild) © IMAGO/POSS ROLF

Weßling - Bauverzögerungen bei der aufwändigen Sanierung der Brücke auf Höhe der neuen Grundschule in Weßling sind der Grund dafür, dass die angekündigte Vollsperrung der Hauptstraße erst nach Ostern erfolgt.

Wie die Kommune erklärt, erfolgt die Vollsperrung der Hauptstraße in Weßling erst in der 15. Kalenderwoche, also in der Woche nach Ostern, so dass die Straße noch bis Ostern befahrbar bleibt.

Sperrung in Weßling dauert bis Ende Juli an

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Juli an. Eine Umleitung erfolgt ortsauswärts Richtung Herrsching über den Meilinger Weg, jedoch nur als Einbahnstraße. Um von Herrsching aus nach Weßling zu gelangen, besteht eine Zufahrtsmöglichkeit über Grünsink. Hierfür wird die Schranke in Grünsink geöffnet.

Einspurig von Höhenrainecker nach Weßling

Anwohner von Höhenrainäcker können einspurig nach Weßling gelangen, die Ausfahrt zur Ortsmitte ist über die Sauwiese möglich. Durch die zeitgleiche Fertigstellung der neuen Weßlinger Grundschule kann es im südlichen Bereich des Meilinger Wegs zu weiteren Beeinträchtigung bekommen. Die Gemeinde empfiehlt allen, die kein konkretes Ziel in Weßling haben, den Ort über die A96 zu umfahren und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. (kb)