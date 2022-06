Vollsperrungen im Juni und Juli in Starnberg

Wegen Kanalarbeiten kommt es in Starnberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen. © Uwe Anspach/dpa/Symbolfoto

Starnberg - An vier Stellen kommt es im Juni und Juli in Starnberg zu Vollsperrungen. Betroffen sind die Mühlbergstraße, Watzmannstraße, Riedener Weg und Dietrichweide.

Wie die Stadt Starnberg mitteilt, wird die Mühlbergstraße au Höhe von Hausnummer 16 zwischen 20. und 22. Juni voll gesperrt. Grund dafür ist die Anlieferung von Hausfertigteilen. Die Anlieger des betroffenen Straßenbereichs werden vorab über die Einschränkungen informiert. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren.



Kranarbeiten in der Mühlbergstraße 13

In der Mühlbergstraße auf Höhe der Hausnummer 13 kommt es am 23. Juni zu einer Vollsperrung. Grund dafür sind Kranarbeiten im Rahmen einer privaten Baumaßnahme. Fußgänger müssen an diesem Tag über die Mathildenstraße sowie den Dr.-Paulus-Weg umgeleitet werden. Die Anlieger des betroffenen Straßenbereichs werden vorab über die Einschränkungen informiert.

Vollsperrung der Watzmannstraße 8

Die Watzmannstraße auf Höhe der Hausnummer 8 muss vom 20.. bis 22. Juni gesperrt werden. Grund dafür sind Arbeiten an einer Wasserleitung. Die Anlieger des betroffenen Straßenbereichs werden vorab über die Einschränkungen informiert. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren.

20. bis 25. Juni Vollsperrung am Riedener Weg

Der Riedener Weg auf Höhe der Hausnummern 8 bis 14 muss vom 20. bis 25. Juni gesperrt werden. Grund dafür ist die Herstellung eines Kanalhausanschlusses. Die Anlieger des betroffenen Straßenbereichs werden vorab über die Einschränkungen informiert. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren.

Dietrichweide vom 27. Juni bis 1. Juli gesperrt

In der Dietrichweide auf Höhe der Hausnummer 4 kommt es vom 27. Juni bis zum 1. Juli zu einer Vollsperrung. Grund dafür sind Kanalarbeiten. Wegen der geringen Straßenbreite ist es während der Baumaßnahme für Anlieger nicht möglich die Baustelle zu passieren. Die Anlieger werden deshalb gebeten, ihre Fahrzeuge ab dem 27. Juni so abzustellen, dass die Straße "Dietrichweide" nicht mehr benutzt werden muss. Fußgänger können den Baustellenbereich weiterhin passieren. Für Rettungskräfte kann im Einsatzfall die Zufahrt über die Fahrbahn gewährleistet werden. Die Anlieger werden von der zuständigen Baufirma vorab über die Einschränkungen informiert. (kb)