Von Gucci bis Guglhupf im Starnberger Seebad

Von: Oliver Puls

Bleibt es so warm, wird es der perfekte Kinosommer. Das wissen auch Matthias Helwig und Filmproduzent Fritjof Hohagen. © Photographer: Andrea Jaksch

Starnberg – Ab dem 29. Juli dreht sich im Fünfseenland wieder alles um Sommer-Kino und bekannte und weniger bekannte Film. Die Open-Air-Saison startet im Starnberger Seebad, Kino-Breitwand-Chef Matthias Helwig hat schon einmal verraten, was alles ab kommenden Freitag unter freien Himmel zu sehen sein wird. Und er hatte freilich einen Gast beim Pressegespräch dabei.

Das Seebad mit der dazugehörigen Kulisse ist ein guter Platz für anspruchsvolles, lustiges, dramatisches und ausgefallenes Kino unter freiem Himmel. Wenn es dann noch so warm und lauschig wie in den vergangenen Tagen ist, spricht Festivalleiter Matthias Helwig von perfektem Sommerkino. Ab Freitag, 29. Juli, läutet Helwig – und er legt großen Wert darauf, dass er zur Unterstützung ein „sehr engagiertes Team“ an Seite hat – die Kino-Open-Air-Saison ‘22 ein. Heuer übrigens ohne Pandemie bedingte Einschränkungen. Bis zum 31. August sind in Starnberg am See aktuelle Filme, große Publikumserfolge des Jahres, zahlreiche Arthouse-Perlen, Klassiker – und wieder einige Filme vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen.



Den Auftakt macht am Eröffnungsabend der neue Eberhofer-Film Guglhupfgeschwader, zur Vorstellung am Donnerstag, 4. August, wird Regisseur Ed Herzog im Seebad erwartet. Eine weitere Perle der 20 laufenden Open-Air-Filme dürfte mit Sicherheit der bereits mehrfach preisgekrönte Film Nicht ganz Koscher von Regisseur Stefan Sarazin sein. Der Produzent und Gewinner des diesjährigen Bayerischen Filmpreises, Fritjof Hohagen, war am Donnerstag beim Gespräch am See mit dabei – und stellte gleich einmal klar: „Hier gibt‘s eines der schönsten Open Airs“.



Ein komplett anderes Genre ist Léon – der Profi von Luc Besson von 1994. Dieser Kultstreifen aus Frankreich wurde brillant in 4K – das ist eine horizontale Bildauflösung in der Größenordnung von 4.000 Pixeln – restauriert. Weiter steht Wunderschön von Karoline Herfurth auf dem Open-Air-Programm, genauso wie Lunana – Das Glück liegt im Himalaya.



„Das Open Air ist ein großer Anreiz, um wieder ins Kino zu gehen“, sagte Matthias Helwig, der von einer „Kinokrise“ spricht, die auch nach der Pandemie wohl längere Zeit noch anhalten werde. Einlass ist ab 20.15 Uhr, die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit zwischen 21 und 21.30 Uhr. Alle Infos zum Open Air auch unter www.fsff.de.