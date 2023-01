Von Jasmin Dreher aus Gauting fehlt weiterhin jede Spur

Von: Oliver Puls

Jasmin Dreher wird weiterhin vermisst. © Polizei Gauting

Gauting – Seit Ende November wird die 15-jährige Jasmin Dreher aus dem Mädchenheim in Gauting vermisst. Wer hat sie gesehen, wer kann Hinweise geben?

Von der 15-Jährigen fehlt nach wie vor jede Spur. Wie die Polizeiinspektion Gauting mitteilte, ist die Jugendliche seit dem 27. November verschwunden. Die Vermisste befand sich an diesem Tag Oma in Augsburg, wo sie bis zu ihrer Unterbringung im Gautinger Mädchenheim auch gewohnt hat. Gegen 17 Uhr sollte sie den Rückweg von Augsburg nach Gauting antreten, tauchte aber zum vereinbarten Zeitpunkt dort nicht auf. Auch bei ihrer Großmutter meldete sie sich nicht mehr. Der Vermisstenfall ist mittlerweile an die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck und Augsburg übergeben worden, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen bislang jedoch nicht vor. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen bleibt Augsburg, möglicherweise hält sich Jasmin aber auch in Gauting auf. Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Jasmin geben kann, wird gebeten, sich an die Kripo in Fürstenfeldbruck, Telefon 08141/6120, wenden. Jasmin Dreher ist 1,65 Meter groß, schlank, hat blaue Augen und wellig braune Haare, trägt meist aber eine Perücke. Auffällig sind tätowierte Ziffern auf den Handrücken und den Fingern. Im Übrigen ist Jasmin nicht zum ersten Mal abgängig. Doch so lange wie jetzt – es sind mittlerweile fünf Wochen – war sie noch nie verschwunden.