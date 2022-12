Vorerst keine Café-Bar am Bahnhof in Herrsching

Von: Petra Straub

Wie soll das Bahnhofsgebäude in Herrsching künftig genutzt werden? Erst wenn es eine Antwort auf diese Frage gibt, kann weiter geplant werden. © Picasa/Archiv

Herrsching – „Die finanzielle Schere in der Gesellschaft in Herrsching geht immer mehr auseinander.“ Mia Schmitt vom Seniorenbeirat Herrsching forderte deshalb dieser Tage bei der Gemeinderatssitzung im Rathaus, in der ehemaligen Gaststätte im Bahnhofsgebäude eine Café-Bar mit Bürgertreff einzurichten, um auch Bürgerinnen und Bürger mit wenig Geld an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Doch die Umsetzung ist nicht so einfach.

Wie Melanie Faude von der Abteilung Bauleitplanung in der Verwaltung bei der Gemeinderatssitzung berichtete, gibt es beim Bahnhofsgebäude „einen erheblichen Sanierungsbedarf“. Das habe in diesem Jahr eine Bestandsuntersuchung ergeben. Es müsse etwa an der Kellerdecke und der Firstpfette nachgebessert werden, die Dämmung, der Brandschutz und die Haustechnik überarbeitet werden. Der tatsächliche Sanierungsbedarf hänge von der künftigen Nutzung ab, so Faude. Eine Zwischenlösung wird von der Verwaltung wegen des hohen Aufwands „nicht befürwortet“, sagte sie. Dem Ratsgremium riet sie, sich zuerst auf eine Zielvorstellung zu einigen. Das Gremium einigte sich darauf, den Antrag des Seniorenbeirats zurückzustellen, im Frühjahr über eine neue Nutzung des Bahnhofsgebäudes zu diskutieren und dabei den Antrag des Seniorenbeirats zu berücksichtigen.

Kann vorübergehend andernorts ein Bürger-Treffpunkt in Herrsching eingerichtet werden?

Nichtsdestotrotz können die Ratsvertreter die Forderung des Seniorenbeirats nach einer niederschwelligen Begegnungsstätte für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen. Hans-Hermann Weinen (SPD) fragte deshalb, ob es vorübergehend anderweitig in Herrsching Räume gibt, die genutzt werden können. Er riet, etwa bei den Pfarreien nachzufragen. Thomas Bader (CSU) verwies auf den Bürgersaal in Breitbrunn und das neue Gemeindehaus in Widdersberg, die man für Treffen nutzen könne.