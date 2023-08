Vorerst keine Erweiterung des Kraillinger Gewerbegebiets KIM

Der Eingang zum Antennenfeld ist mit einem massiven Tor verriegelt, das Gelände umzäunt. Hier könnten weitere sieben Hektar für die KIM hinzukommen. © rea

Krailling – Noch vor einer Woche ging es um die Fragestellung für das geplante Ratsbegehren zum Kraillinger Antennenfeld. Nach der Sitzung des Ferienausschusses am Dienstag ist das Thema vorläufig vom Tisch. Mit 6:2 Stimmen votierte die Runde für eine Vertagung dieser Entscheidung auf die nächste Gemeinderatssitzung am 26. September und hebelte damit eine gleichzeitige Durchführung des Bürgerentscheids zusammen mit der Landtags- und Bezirkswahl am 8. Oktober aus.

Somit gibt es vorerst keine Bürgerbefragung – und keinen Zeitplan für eine Erweiterung der KIM. Notwendig geworden war die erneute Vorlage im Gemeinderat durch die Empfehlung der Rechtsaufsicht im Starnberger Landratsamt, die Formulierung der Frage zu verändern. Künftig solle die Entwicklung eines sieben Hektar großen Teils des Antennenfeldes zur KIM-Erweiterung nicht mehr mit der Umwandlung der übrigen Fläche in einen sogenannten Ökokonto-Wald (rund 15 Hektar) in Verbindung stehen. Die Frage sollte ausschließlich die Entwicklung eines Teils des ehemaligen Antennenfelds zum Gewerbegebiet zum Inhalt haben, heißt es in einer Stellungnahme des Rathauses. In Folge der Erläuterungen von Bürgermeister Rudolph Haux in der Sitzung am Dienstag stelle die CSU-Fraktion den Antrag, die Entscheidung über die veränderte Formulierung auf die nächste Sitzung im September zu vertagen. Die Durchführung des Ratsbegehrens am 8. Oktober ist somit gescheitert.



Altbürgermeister Dieter Hager erinnerte bei einem Pressegespräch zum Thema vor einer Woche an den ersten Bürgerentscheid zur Gründung der KIM 1996. Damals war Krailling eine reine Wohn-Gemeinde, was sich mit dem Gewerbegebiet ändern sollte. Auch, weil die wachsende Kommune Gewerbesteuern generieren wollte, um die immer umfangreicheren Aufgaben stemmen zu können. Die KIM ist auch für den aktuellen Rathauschef eine Erfolgsgeschichte. Die Erweiterung um sieben Hektar sei bitter nötig, so Haux. Ansässige Betriebe könnten sich nicht vergrößern, zudem gebe es 32 konkrete Anfragen.