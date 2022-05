Vorfahrt missachtet: Unfall in Gauting

In Gauting an der Unterbrunner Straße hat es gekracht. Eine Autofahrerin hat die Vorfahrt missachtet. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gauting - Eine 43-jährige Autofahrerin aus Gauting missachtet in der Unterbrunner Straße in Gauting die Vorfahrt. Die Unfallgegnerin aus Pentenried muss ins Krankenhaus.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 43-jährige Frau aus Gauting gegen 14.50 Uhr mit ihrem Audi Q7 die Unterbrunner Straße in auswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur vorfahrtsberechtigten Ammerseestraße wollte die Aud-Fahrerin in die gegenüberliegende Schollstraße weiterfahren. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte von rechts kommende 35-jährige Fahrerin eines Toyotas Aygos aus Pentenried, die mit ihrem Pkw die Ammerseestraße ortseinwärts unterwegs war.

Schwere Schäden an den am Unfall beteiligten Pkw

In der Folge kam es zu einer heftigen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, die an beiden Fahrzeugen zu entsprechenden massiven Beschädigungen an den jeweiligen Fahrzeugfronten (beim Audi rechtseitig und beim Toyota linksseitig) führte. Während die Audifahrerin die Kollision unverletzt überstand, musste die Toyatafahrerin mit Verdacht auf eine Fraktur ihres linken Unterarms und einer Toraxprellung ins Starnberger Krankenhaus eingeliefert werden.