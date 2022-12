Vorlesen, Schreibwerkstatt und Escape Room für Ferien-Kinder in Starnberg

Spannende Geschichten lesen Kinder in den Weihnachtsferien im Museum Starnberger See in Starnberg. (Symbolfoto) © Ramon Lopez/Imago

Starnberg – In den Weihnachtsferien bietet das Museum Starnberger See ein vielfältiges Programm für Kinder und Familien. Es gibt einen Escape Room, eine Schreibwerkstatt und einen Lesevormittag.

Von Dienstag, 27. Dezember, bis Sonntag, 1. Januar, verwandelt sich das historische Haus des Museums erneut zu einem Escape Room. Mit spannenden Knobeleien und interessanten Fakten über das Lochmannhaus kommen rätselfreudige Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten. Ziel ist es, den Störenfried des Lochmannhauses zu entlarven und den Weg aus dem Haus zu finden. Bei Interesse kann man sich unter Telefon 08151/447757-0 anmelden.

Lesevormittag für Kinder ab sechs Jahren in Starnberg

Zum Lesevormittag am Dienstag, 3. Januar, 11 bis 12 Uhr sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen. Gemeinsam lesen sie spannende Wintergeschichten auf Empfehlung der Stadtbücherei Starnberg und lassen uns in andere Welten entführen. Im Anschluss wird gebastelt und das neue Jahr begrüßt.



Schreibwerkstatt für Kinder ab zehn Jahren im Museum Starnberger See

Elfchen, Gedichte, Geschichte – Kinder ab zehn Jahre lernen am 6. Januar, 12 bis 14 Uhr, in der Schreibwerkstatt unterschiedliche Arten von Texten kennen. Nach einer kleinen Führung durch das Museum erwecken sie ein Objekt in einer selbst gewählten Textform zum Leben. Zur Vorleserunde sind auch die Eltern herzlich eingeladen. (kb)