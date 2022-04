Vorstandschaft der Blaskapelle Wangen-Neufahrn in weiblicher Hand

Das neue Vorstandschaft der Blaskapelle Wangen-Neufahrn im Vordergrund vor den weiteren Blaskapellenmitgliedern: v.l. Uli Solberg, Gabi Hess, Xaver Solberg, Rosi Großbeck und Maria Siller, ganz rechts Stadtrat Winni Wobbe, dahinter Dirigent Martin Schmidt. © ABr

Wangen - Nach einer Corona-bedingten Jahresversammlung 2021 im Video-Format trafen sich die Mitglieder des Musikvereins der Blaskapelle Wangen-Neufahrn am Sonntag-Mittag zur Jahreshauptversammlung 2022 wieder life in der Wangener Mehrzweckhalle.

Die 1. Vorsitzende Rosemarie Großbeck begrüßte dazu 16 der 22 aktiven Musikerinnen und Musiker sowie eine größere Zahl von passiven Mitgliedern, darunter Winfried Wobbe, der Starnberger Stadtrat, der die Grüße der Stadt Starnberg überbrachte. Nach dem von einer Trauer-Fanfare begleiteten Gedenken der verstorbenen Mitglieder berichtete Rosi Großbeck über das abgelaufene Jahr, in dem aufgrund der Corona-Beschränkungen bei 28 Proben nur 9 Auftritte zu verzeichnen waren, davon 8 bei im Freien abgehaltenen Gottesdiensten in Wangen, wie an Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, Hl.-Abend-Feier, Palmsonntag und Osternacht. Da in der kleinen Wangener Kirche zwei Jahre lang keine Sonntagsgottesdienste stattfinden konnten, waren diese Feiern sehr gut besucht und die Wangener waren sehr dankbar für die stimmungsvolle musikalische Gestaltung. Großbeck bedankte sich bei den Aktiven und dem Dirigenten Martin Schmidt und bei langjährigen treuen Mitgliedern wie Hans Jäckel, der seit 40 Jahren dem Verein angehört. Sorge bereitet ihr der Nachwuchsmangel in der Bläserriege.

Die Zeiten in denen die Blaskapelle eine eigene Jugendgruppe unterhielt sind leider vorbei. Anmeldungen von interessierten Kindern, Jugendlichen oder auch von Erwachsenen für das Trompeten-, Horn- oder Klarinetten-Spiel unter der Internet-Adresse info@blaskapelle.com wären sehr willkommen. Nach dem Kassenbericht von Maria Siller, aus dem ein negativer Jahressaldo von knapp 900 Euro hervorging, brachten die von Winfried Wobbe geleiteten Neuwahlen folgendes Ergebnis.

1. Vorsitzende: Rosi Großbeck, 2.Vorsitzende: Maria Siller, Kassierin: Maria Siller, Schriftführerin Gabi Hess, Notenwart: Xaver Solberg, Passiven-Sprecherin Uli Solberg, Kassenprüfer: Enzo Dalfovo und Thomas Ruhdorfer. Nach den Neuwahlen ging die Versammlung nahtlos in einen Konzertnachmittag über, bei dem zwischen dem Verlesen des launischen Jahresberichts von Schriftführer Anderl Ruhdorfer eine Reihe von neu einstudierten Stücken wie, der Gamsgebirgsmarsch, Träumereien aus dem Egerland, Sorgenbrecher und die Beziehungskistl-Polka vorgestellt wurden. Der nächste Auftritt ist am 1. Mai um 10 Uhr am neuen Maibaum in Percha. Für weitere Auftritte steht die Blaskapelle Wangen-Neufahrn bereit. Die Planungen derselben, sowie eines Wochenendseminars und eines Ausflugs werden von der neuen Vorstandschaft in Angriff genommen.

