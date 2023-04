Vortrag in Herrsching über die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Wie kann in Herrsching bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Ein Experte zeigt Lösungsvorschläge auf. (Symbolfoto) © Carsten Hoefer/dpa

Herrsching - Herrsching bekommt ein Gymnasium und eine Klinik. Doch wohin mit dem Personal? Bürgergemeinschaft, FDP-Ortsverband und die Grünen Herrsching haben Christian Stupka, einen Experten auf dem Gebiet bezahlbares Wohnen, zu einem Vortrag eingeladen.

Herrsching steht vor der Frage, wie man dem wachsenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum bei steigenden Grundstücks- und Baupreisen durch intelligente Planungen und Bautätigkeiten begegnen kann. Wie gelingt es, dringend benötigtes Personal und Arbeitskräfte am Ort zu halten und nicht zu verlieren, weil sie keinen geeigneten Wohnraum finden? Und das angesichts neuer Projekte wie einem Gymnasium und einer Klinik, wodurch mehr Menschen nach Herrsching ziehen werden.

Bürgergemeinschaft, FDP und Grüne in Herrsching laden ein

Vor diesem Hintergrund haben Bürgergemeinschaft, FDP-Ortsverband und die Grünen Herrsching Christian Stupka, einen Experten auf dem Gebiet bezahlbares Wohnen, zu einem Vortrag am Donnerstag, 27. April, 19 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal Herrsching, Madeleine-Ruoff-Straße 2, eingeladen. Christian Stupka ist Experte auf dem Gebiet bezahlbares Wohnen und erfahren in Finanzierungsmodellen, der Zusammenarbeit mit Bestandshaltern, genossenschaftlichem Bauen sowie in städtebaulichen Planungen rund um das Thema bezahlbarer Wohnraum für alle und berät Kommunen und Städte.

Der Vortrag richtet sich an Entscheidungsträgerinnen und -träger und soziale und kirchliche Organisationen, die sich mit dem Thema bezahlbares Wohnen befassen wollen sowie an die Bürgerschaft.

Nach dem etwa 20-minütigen Vortrag gibt es Gelegenheit zu Fragen und Diskussion mit dem Referenten. Die Moderation übernehmen Dr. Traugott Schöfthaler, Mitglied am Runden Tisch Wohnen, und Ulrich Geßner, IGEWO GmbH & Co Wohnungsunternehmen KG. (kb)