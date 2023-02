Vortrag in Krailling über Humboldts Reise nach Russland

Krailling - Der Kraillinger Kulturförderverein lädt am Mittwoch, 1. März, zum Vortrag über Alexander von Humboldts Reise nach Russland bis an die Grenze zu China.

Seine Reise nach Amerika von 1799 bis 1804 und die anschließend publizierten Schriften und Bücher über seine Entdeckungen und Beobachtungen machten Alexander von Humboldt zu einem weltweit bekannten und geachteten Wissenschaftler, dessen Rat gerne in Anspruch genommen wurde. Das veranlasste den Zaren 1827 ihn zu einem Besuch der Bergwerke im südlichen Ural einzuladen. Humboldt nahm die Einladung gerne an und die Reise fand 1829 zwischen dem 12. April und dem 28. Dezember statt. Er hatte sich auch die Erlaubnis ausgehandelt, zwei junge Wissenschaftler zur Unterstützung seiner Forschungen mitnehmen zu dürfen, den Chemiker und Mineralogen Rosen und den Biologen und Mediziner Ehrenberg. Vom Ural aus dehnte Humboldt eigenmächtig seine Reise bis zur Grenze mit China und der Mongolei aus.

Prof. Dr. Heinrich C. Soffel über die Etappen der Russland-Reise Humboldts

Im Vortrag von Prof. Dr. Heinrich C. Soffel werden die einzelnen Etappen der anstrengenden Reise vorgestellt sowie seine Untersuchungen in der Bergwerksregion im Ural. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in den Räumen der Seniorenhilfe Würmtal, Margaretenstraße 22 in Krailling. (kb)