VR Bank spendet 12.000 Euro an Peter Maffay Stiftung

Teilen

Bei der Übergabe des Spendenschecks (v.l.): Thomas Vogl, (Vorstandsvorsitzender der VR Bank) , Peter Maffay, Roland Fritsch (Visa Europe), Cyrus Ahar (Generalbevollmächtigter der VR Bank), Robert Keller (Visa Europe), Stephan Grüll (VR Entertain), Klaus Pohlmann (DZ BANK AG). © VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG

Landkreis - Die meisten kennen Peter Maffay als erfolgreichen Musiker. Doch er ist „nicht nur“ Künstler – er ist auch ein politisch und gesellschaftlich engagierter Mensch. Einer seiner vielen sozialen Schwerpunkte ist sein Einsatz für Kinder in Not. Mit seiner Peter Maffay Stiftung unterstützt der Rockstar traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG unterstützt die Tutzinger Stiftung nun mit einer Spende von 12.000 Euro, die unlängst in Dietlhofen überreicht wurde. Möglich gemacht hat dies die Peter Maffay Stiftung Nachhaltigkeitskampagne in Zusammenarbeit mit VISA und VR Entertain. Dabei konnten Banken Ihre Kunden dazu ermuntern, ihre VISA Transaktionen zu steigern – die fünf Banken mit den höchsten Steigerungen im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. April durften nun je nach Platzierung 4.000 bis 12.000 Euro an die Peter Maffay Stiftung überreichen.

Die 7.331 Kunden der VR Bank, die im Besitz einer VISA Card sind, legten sich in diesen zwei Monaten mächtig ins Zeug und bescherten der VR Bank den ersten Platz. Insgesamt konnten über den Online-Aufruf der VR Bank 1.025 Klicks generiert werden. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit dieser Spende soziale Verantwortung für unsere Region übernehmen und der Peter Maffay Stiftung 12.000 € überreichen dürfen!“, sagt Cyrus Ahari, Generalbevollmächtigter der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG. „Anhand dieser Kampagne sieht man einmal wieder deutlich, wie wichtig es den Bürgern unseres Landkreises ist, regionale Institutionen zu unterstützen.“

Kreisbote