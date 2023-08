Wald-Kinderhort in Tutzing wird geschlossen

Der Hort im Wald in Tutzing wird geschlossen. Es gibt jedoch schon eine alternative Betreuung. © Monkey Business/IMAGO

Tutzing - Weil der Hort im Wald beim Beringerheim in Tutzing geschlossen wird, ist die Einrichtung künftig im Evangelischen Gemeindehaus untergebracht.

Der Hort im Wald, der durch den Arbeiter-Samariter-Bund erst vor zwei Jahren neu gegründet wurde, wird zum 31. August wieder geschlossen. Das teilt die Gemeinde Tutzing mit, die nun „mit Nachdruck“ versuche, den Betrieb des Waldhorts weiter aufrecht zu erhalten.

Zusammenarbeit mit Arbeiter-Samariter-Bund nicht mehr möglich

So wurde laut einer Pressemitteilung für die Trägerschaft bereits eine mögliche Nachfolgerin gefunden. „Leider konnten wir uns zu den vom Arbeiter-Samariter-Bund angebotenen Konditionen nicht einigen.“ Damit die dort untergebrachten Kinder zu Beginn des neuen Schuljahres nicht auf der Straße stehen, hat die Gemeinde mit Nachdruck an einer Alternativlösung gearbeitet und eine gefunden: „Erfreulicherweise können alle Kinder im offenen Ganztag der Grund- und Mittelschule untergebracht werden. Die zusätzlich benötigten Räumlichkeiten können von der evangelischen Kirchengemeinde in deren Gemeindehaus angemietet werden“, erklärt die Gemeinde. Der Kirchenvorstand unterstütze dies einstimmig. (kb)